Pozostałe informacje

Dwóch 18-latków i jeden 17-latek z Gliwic - to oni mieli biegać w nocy po maskach samochodów i kopać w karoserie. Policja... czytaj dalej »

Wszedł do klatki schodowej bloku, wyrwał z sufitu dwa żyrandole i uciekł. Zdarzenie zarejestrowały kamery. Policjanci... czytaj dalej »

odtwórz: Pociął twarze kobiet rozbitą butelką. "Chciałem bardzo przeprosić, zrobiłem to przypadkiem"

Miał 11 lat. Od roku pracował w zaprzęgu kuligu. To była jego piąta przejażdżka tego dnia. Dwunasta godzina pracy. Noc. Według... czytaj dalej »

odtwórz: Wiózł Julię motocyklem. Ona zginęła, on uciekł. Sąd złagodził wyrok

poniedziałek, 19 lutego

Odtwórz: OFF Festival 2018 z coraz bardziej imponującą listą wykonawców

The Brian Jonestown Massacre, Hańba!, Moses Sumney. To tylko niektórzy z wykonawców, których udział w OFF Festival 2018 w... czytaj dalej »