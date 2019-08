W jaskini, która była zamkową spiżarnią, 40 tysięcy lat temu mieszkali neandertalczycy

Video: tvn24

Odtworzyć przodka

21.01 | Na koniec matka neandertalczyka pilnie poszukiwana. Amerykański naukowiec z Harvardu chce odtworzyć wymarłego dziesiątki tysięcy lat temu naszego przodka. Ma 60 procent jego DNA, resztę dostarczy surogatka, o ile oczywiście się zgłosi. Po co te eksperymenty - zapytają państwo. Dla nauki. O naszych dawnych krewnych wiemy coraz więcej, ale odtworzenie go to zupełnie nowa wartość. Być może da odpowiedź na pytania, na które jeszcze nie wpadliśmy.

»