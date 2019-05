Za ten wypadek sędzia zabrała kierowcy autobusu prawo jazdy na zawsze. Ale on "zniknął"





»

- Jeżeli ktoś prowadzi po pijanemu, to nie znaczy, że już spowodował niebezpieczeństwo. Proszę skazać oskarżonego za to, co zrobił - mówił w sądzie Zbigniew Dziedzic, obrońca Adama W. Jego klient, będąc pod wpływem amfetaminy, prowadził autobus pełen pasażerów i potrącił w Zabrzu na pasach kobietę, która trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Zapadł wyrok skazujący na więzienie, ale skazany zapadł się pod ziemię.

Sędzia sądu rejonowego w Zabrzu Anita Hawranek-Keller nie zgodziła się z oskarżycielem, że 22-letni Adam W., prowadząc autobus miejski, stworzył zagrożenie dla życia pasażerów wszystkich sześciu kursów, które tego dnia zdążył wykonać przed wypadkiem. Autobus potrącił na pasach kobietę. "Kierowca pod wpływem amfetaminy". Nie trafi do aresztu Sąd nie... czytaj dalej »

Bo, jak zaopiniowali biegli, nie ma możliwości ustalić, w którym momencie człowiek będący pod wpływem substancji psychotropowej zażył narkotyk.

- Niewątpliwe natomiast jest, że w chwili tego konkretnego kursu, który zakończył się wypadkiem drogowym, oskarżony znajdował się pod wpływem amfetaminy, zostało to stwierdzone na miejscu przez policję w badaniu śliny, a następnie potwierdzone przez badania toksykologiczne - mówiła sędzia.

Jak dodała, nie zgadzając się z kolei z obrońcą 22-latka, w ostatnim, szóstym kursie doszło do narażenia pasażerów na niebezpieczeństwo. Podkreśliła, że kierowca zrobił to już samym faktem zażycia amfetaminy, "nie musiał już podejmować żadnej akcji".

- Jak nie kijem go, to pałką. Wyszło na to, że prokuratura miała rację, tylko niezręcznie sformułowała zarzut - skomentował Zbigniew Dziedzic, obrońca Adama W.

22-latek wpadł, gdy potrącił na pasach 62-letnią kobietę i został oskarżony o umyślne spowodowanie wypadku.

Prokuratura żądała trzech lat pozbawienia wolności i 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd wymierzył łagodniejszą karę więzienia - dwa lata i dziesięć miesięcy. Za to w drugiej części był dużo surowszy.

Jeśli wyrok się uprawomocni, Adam W. już nigdy nie będzie mógł siąść za kierownicą. Sędzia orzekła mu dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ale już wiadomo, że obrońca złoży apelację.

- Podważył zaufanie do siebie jako do kierowcy w ogóle. Skoro nie miał oporów zażyć substancję psychotropową będąc w pracy, odpowiadając za bezpieczeństwo ludzi, nie powinien już nigdy zajmować się przewozem osób czy też aktywnie uczestniczyć w ruchu drogowym - uzasadniała sędzia.

Autobus pełen pasażerów

- Jeżeli ktoś prowadzi po pijanemu, to nie znaczy, że już spowodował niebezpieczeństwo - mówił przed wyrokiem Zbigniew Dziedzic, obrońca z wyboru Adama W. Mówił to teoretycznie, bo W. tego dnia nie pił, tylko zażył amfetaminę. - On wie, że tego nie wolno. Ale od tego, co miał zrobić i czego nie powinien, do tego co zrobił i jakie stworzył zagrożenie jest długa droga. Proszę skazać go za to, co zrobił - dodał adwokat. Kierowca autobusu potrącił kobietę na pasach. Sąd go nie aresztował. Jest zażalenie Kierowca autobusu... czytaj dalej »

18 stycznia 2018 roku W. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej po czwartej rano. Odbył sześć kursów, gdy przed południem spowodował wypadek. Jak mówiła sędzia, prowadził wtedy "autobus pełen pasażerów".

Przypomniała w sądzie okoliczności tego zdarzenia. warunki drogowe były wtedy idealne, a autobus sprawny technicznie. W. jechał nim ulicą 3 Maja lewym pasem. Przed nim na prawym pasie znajdował się opel. Kierowca opla zatrzymała się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, by przepuścić 62-latkę. Kierowca autobusu jechał dalej. Jak potem wyjaśniał, oślepiło go słońce.

Sędzia jednak uznała, że zbliżając się do pasów, W. nie zachował szczególnej ostrożności, nie obserwował przedpola jazdy, nie reagował na sytuację - zatrzymanie się opla - która w sposób jasny wskazywała na obecność na pasach pieszego. I że ogóle nie powinno go być na lewym pasie.

Równocześnie wykluczyła, że piesza wtargnęła na jezdnię. Kierowca opla i inni świadkowie zeznali, że 62-latka przechodziła spokojnie. Gdy W. ją zauważył, zaczął gwałtownie hamować i odbił w lewo, ale niewiele to pomogło. Kobieta trafiła do szpitala ze złamaniem kości czaszki, żebra, miednicy - obrażeniami, które zagrażały jej życiu.

- Stała się tragedia, dobrze, że ta pani przeżyła - zgodził się obrońca. Jednak podkreślał zachowanie 22-latka po wypadku: że się zatrzymał, wysiadł, pomagał poszkodowanej, wezwał karetkę.

Policja przebadała go alkomatem. Wyszło zero. Ale zbadali mu też ślinę na zawartość środków psychotropowych, a potem zabrali do szpitala na pobranie krwi do badań. Stężenie amfetaminy, które wykryto, biegli określili jako wysokie i W. powinien odczuwać skutki jej zażycia. Ocenili też, że amfetamina, która generalnie wywołuje euforię, zmniejsza poczucie znużenia, kierowcę może doprowadzić do przesadnego przekonania o swoich umiejętnościach, co skutkuje agresywną i ryzykowną jazdą.

Nie stawił się do aresztu, na rozprawy. Zniknął

Adam W. przyznał się, że potrącił autobusem kobietę na pasach. Jednak twierdził, że amfetaminę zażył nieświadomie. Jak mówiła sędzia, sugerował, że mógł mu dosypać do herbaty albo posiłku nieznajomy mężczyzna, którego W. widział przy autobusie, gdy sam z niego wysiadł. Albo kolega z pracy.

Obie wersje wydały się sądowi nieprawdopodobne. Sędzia nie znalazła motywacji, dlaczego ktoś obcy miałby to robić ani dlaczego miałby to robić kolega, który nie był dla W. żadną konkurencją, bo właśnie odchodził z tego przedsiębiorstwa.

Bardziej prawdopodobny dla sądu był fakt, że W. zażył amfetaminę, bo wtedy studiował, był w trakcie sesji i nie spał, przygotowując się do egzaminów.

Nie orzeczono mu wyższej kary więzienia, bo utrzymywał siebie i matkę.

Poszkodowana kobieta cierpi na zaniki pamięci, rozpoznaje tylko swoich najbliższych. Boi się wychodzić z domu. Wedle wyroku, Adam W. ma jej zapłacić 10 tysięcy złotych.

Ale póki co go nie ma. Sąd zastosował wobec niego areszt, ale nie od razu po zatrzymaniu. Nie stawił się do odbycia aresztu, potem nie stawiał się na rozprawy.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Katowice Obrońca kierowcy autobusu: on zniknął

- Po prostu zniknął - po ogłoszeniu powiedział dziennikarzom jego obrońca.

- Pan się z nim nie widział? - dopytywali.

- To podchwytliwe pytanie i nie za bardzo racjonalne. Gdym powiedział, że się z nim spotkałem, to znaczy że co? Ukrywam go? Jestem zawodowym obrońcą i wykonuję to co do mnie należy zgodnie z przepisami. Nie kontaktuje się ze mną, a policja może go szukać, łapać.

- Jeśli się pan z nim nie skontaktuje, to będzie apelacja?

- To jest moim obowiązkiem, muszę to zrobić.

- On jest w kraju, czy za granicą.

- Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy on w ogóle żyje.

- Czy się ukrywa?

- Nie stawia się, tylko tyle mogę powiedzieć. I to też jest jego prawo.