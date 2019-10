Były prezes ogromnego parku podejrzany o przyjęcie łapówki





Były prezes Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie został zatrzymany w związku z podejrzeniem przyjęcia 100 tysięcy złotych korzyści majątkowej. Wcześniej zatrzymany został jeden z managerów tej spółki. Były prezes trafił do aresztu. Obu podejrzanym grozi do ośmiu lat więzienia.

Zatrzymanie podejrzanych o korupcję w Parku Śląskim w Chorzowie (formalnie to Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku), jednym z największych parków w Europie, to efekt wspólnych działań policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej w Katowicach oraz Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej w spółce.

Mieli przyjąć 100 tysięcy złotych

W maju 2019 roku policjanci zajmujący się zwalczaniem korupcji zatrzymali na gorącym uczynku jednego z menadżerów WPKiW w chwili przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 100 tysięcy złotych. Mężczyźnie zarzucono wówczas powoływanie się na wpływy w zarządzie spółki w celu zawarcia korzystnej umowy dla jednego z przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Parku Śląskiego.



Gromadzony sukcesywnie materiał dowodowy doprowadził do zatrzymania 17 października byłego prezesa WPKiW S.A., któremu przedstawiono zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 100 tysięcy złotych, to jest przestępstwa z art. 228 § 1 kk. Taki sam zarzut przedstawiono również zatrzymanemu w maju menadżerowi. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu.



Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach zastosował wobec byłego prezesa WPKiW tymczasowy areszt na dwa miesiące.

Obu podejrzanym grozi kara 8 lat pozbawienia wolności.