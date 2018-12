Kałuża przeszedł do PiS i został wicemarszałkiem. PO zawiadamia prokuraturę o korupcji





Posłowie Platformy Obywatelskiej powiadomili Prokuraturę Okręgową w Katowicach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcji politycznej przez radnego sejmiku woj. śląskiego Wojciecha Kałużę, który umożliwił PiS samodzielne rządy w regionie i został wicemarszałkiem województwa.

Wojciech Kałuża został wybrany do sejmiku z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu rybnickim. Po wyborach przystąpił jednak do porozumienia programowego prawicy, dzięki czemu PiS zdobyło większość w sejmiku i utworzyło zarząd województwa. We wcześniejszych wypowiedziach Kałuża zdecydowanie odrzucał zarzuty korupcji politycznej.

Radny po przejściach. Człowiek, który dał PiS zwycięstwo

Treść 13-stronnicowego zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Katowicach - zapowiadanego już w końcu listopada – przedstawili podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Katowicach posłowie PO Borys Budka, Marek Wójcik i Paweł Bańkowski.

- Radny Wojciech Kałuża, który startował z list Koalicji Obywatelskiej, stał się symbolem tego, co jest najgorsze w polityce, stał się symbolem korupcji politycznej. 25 tysięcy osób, które oddało głos na KO, nie na PiS, oddało głos na Wojciecha Kałużę, zostało oszukanych przez tego człowieka - podkreślił Bańkowski.

- To był akt ordynarnej zdrady wyborców, oszustwa wyborczego, ale - naszym zdaniem - to zachowanie i działania określonych osób wyczerpują również znamiona przestępstwa. Zobaczymy, jak do tego doniesienia ustosunkuje się prokuratura – dodał wiceszef Platformy Borys Budka.

"Korupcją polityczną określa się czyny korupcyjne z udziałem przedstawicieli władzy. Termin polityczna odnosi się do polityki rozumianej jako uczestniczenie w sprawowaniu władzy albo wywieraniu wpływu na jej podział. Z etycznego punktu widzenia z korupcją polityczną mamy do czynienia wtedy, gdy osoby politycznie zaangażowane zachowują się nieuczciwie" - czytamy w prawnym uzasadnieniu wniosku do prokuratury.

W ocenie polityków PO, Wojciech Kałuża mógł popełnić przestępstwo łapownictwa biernego, przyjmując – w ocenie Platformy - korzyść osobistą w postaci stanowiska wicemarszałka województwa, oraz majątkową w postaci wynagrodzenia. Autorzy doniesienia do prokuratury powołują się tu na przepisy art. 228 i 229 Kodeksu karnego.

Uważają także, że prokuratura powinna zbadać sprawę pod kątem naruszenia art. 250a Kodeksu karnego, który stanowi, że "kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób, podlega karze pobawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Podobna kara grozi temu, kto udziela takiej korzyści w zamian za głosowanie w określony sposób.

Składający doniesienie wnioskują w swoim zawiadomieniu o przesłuchanie przez prokuraturę – jak napisano – "w odpowiednim charakterze" - Wojciecha Kałuży, a także szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka oraz – w charakterze świadka - przewodniczącego śląskiej PO, byłego marszałka woj. śląskiego Wojciecha Saługi.