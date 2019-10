Szpital zamyka oddział chirurgii. Wizyty przesunięte, pacjenci przeniesieni do innych miast





- Brakuje lekarzy, w ciągu ostatnich miesięcy odeszli, część z powodów finansowych, pozostali na emeryturę - dyrektor szpitala w Wodzisławiu Śląskim wyjaśnia, dlaczego musiał zamknąć oddział chirurgiczny. Dodaje, że "zabezpieczył pacjentów". Mają wizyty w trzech szpitalach oddalonych o 15-30 kilometrów. Nie do wszystkich miast da się dojechać komunikacją publiczną.

Porodówka w Zakopanem zamknięta, bo nie ma lekarzy Przez... czytaj dalej » W szpitalu powiatowym w Wodzisławiu Śląskim dyrektor placówki Krzysztof Kowalik wywiesił informację o "czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej przez oddział chirurgii ogólnej".

Ma nie działać przynajmniej do końca roku. Powody? "Brak zabezpieczenia obsady kadrowej w zakresie ordynacji podstawowej, jak i dyżurów lekarskich" - czytamy w komunikacie.

- Brakuje lekarzy, w ciągu ostatnich miesięcy odeszli, część z powodów finansowych, pozostali na emeryturę - powiedział nam Kowalik.

Udało mu się tylko zorganizować dyżur chirurgiczny w izbie przyjęć.

Kilometry do chirurga

Pacjenci są w szoku. W rozmowie z TVN 24 mówią, że chirurgia to najważniejszy oddział w szpitalu.

Dyrektor zapewnił im wizyty, ale będą realizowane w późniejszym czasie w szpitalach w innych miastach: Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju i Raciborzu.

Odległość z Wodzisławia do Rybnika i do Jastrzębia to mniej więcej 15 kilometrów. Ale do drugiego z tych miast nie można się dostać bezpośrednio pociągiem czy autobusem. Podróż komunikacją publiczną trwa z przesiadkami prawie cztery godziny. Będzie to zatem spory kłopot dla pacjentów, którzy nie poruszają się samochodem.

Do Raciborza jest około pół godziny drogi samochodem. Pociągiem - półtorej godziny.

Dyrektor Kowalik szuka lekarzy chirurgów, by otworzyć oddział chirurgii ponownie za trzy miesiące.

Źródło: Mapa Google/ tvn24 Podróże pacjentów z Wodzisławia Śląskiego do chirurga