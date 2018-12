"W sześciu, w kominiarkach skopali mężczyznę". Tych osób szukają od lipca

Kamery nagrały, jak podejrzewani maszerują już po pobiciu młodego chłopaka. W letnich strojach, bo to był lipiec. Wcześniej mieli zdjąć kominiarki, zaraz zaczną się rozchodzić w swoje strony i słuch po nich zaginie.

Policja publikuje nagranie z monitoringu, które zarejestrowało pięciu mężczyzn. Są oni podejrzewani o dotkliwe pobicie dwudziestoparoletniego mężczyzny w Gliwicach.

Skatowany na ulicy, po tygodniu zmarł. W areszcie podejrzany i cała grupa przestępcza Ta sprawa... czytaj dalej »

- Napastników było sześciu, jeden po pobiciu poszedł w innym kierunku - mówi Marek Słomski, rzecznik gliwickiej policji.

Po fragmencie opublikowanego materiału wideo wszyscy się rozejdą i do dzisiaj pozostaną bezkarni.

Prawdopodobnie porachunki

Mężczyźni idą w koszulkach z krótkim rękawem i w krótkich spodenkach, bo do zdarzenia doszło w lipcu tego roku. Zostali zarejestrowani na długiej ulicy Okrzei - to przy niej doszło do pobicia.

Jak ustalili policjanci, sześciu mężczyzn w kominiarkach podeszło do mężczyzny, przewrócili go na ziemię i skopali.

- Prawdopodobnie były to porachunki - mówi Słomski.

Poszkodowany nie potrafił wskazać, kto go pobił.Wiadomo tylko, ze wszyscy uczestnicy zdarzenia byli młodzi.

Nie udało się ich także ustalić policjantom, dlatego proszą o pomoc wszystkich, którzy na opublikowanym wideo rozpoznają podejrzewanych.