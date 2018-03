Policja pięć miesięcy ścigała mężczyznę za napad z siekierą na sklep. Nie mieli nazwiska napastnika, ale mieli jego wizerunek ze sklepowego monitoringu. Ostatecznie znaleźli go w areszcie, gdzie trafił za inne przestępstwo. W czasie, kiedy był poszukiwany, zabił matkę i jeszcze kilka dni pił w jej mieszkaniu za jej pieniądze. Do wszystkiego się przyznał. Dostał 25 lat więzienia.

Mężczyzna miał zamordować własną matkę, Małgorzatę N.

- Przyznał się i wyjaśnił, że denerwował go sposób, w jaki matka odnosiła się do młodszego brata i do niego - mówił nam Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Prokuratura chciała dożywocia.

Zabójcę znaleźli w areszcie

Na początku czerwca 2017 roku policja opublikowała nagranie z monitoringu sklepu przy ul. Kwiatkowskiego w Częstochowie, które utrwaliło wizerunek napastnika, również twarz. Mężczyzna wziął z półek jedzenie, schował do reklamówek i nie płacąc wyszedł ze sklepu.

Gdy ekspedientka wybiegła za nim i złapała go za kurtkę, złodziej wyjął zza paska siekierę i zamachnął się na kobietę. Następnie uciekł.

Napastnika rozpoznali na nagraniu jego sąsiedzi. Zawiadomili policję, że ten mężczyzna z wideo został już aresztowany - za zabójstwo swojej matki, Małgorzaty N.

Do napadu na sklep doszło 18 lutego 2017 roku. Policja szukała go bezskutecznie ponad trzy miesiące, nim zdecydowano opublikować nagranie. Do zabójstwa Małgorzaty N. 16 maja 2017 roku, czyli trzy miesiące po napadzie na sklep.

Mamę znaleźli w wersalce

Małgorzata N. miała trzech synów. Z najmłodszym, 12-letnim, mieszkała w Częstochowie przy ul. Niepodległości. Jak ustalili śledczy, często przebywał u niej drugi z synów, Daniel N. Nie pracował i nadużywał alkoholu.

24 maja 2017 roku 12-latek przyszedł do trzeciego syna Małgorzaty N., swojego brata Marcina. Powiedział mu, że matka przebywa w szpitalu. Tak 12-latkowi powiedział wcześniej Daniel N. Prokuratura ustaliła ponadto, że tę samą informację Daniel N. przekazał także sąsiadom matki. Marcin N. sprawdził we wszystkich częstochowskich szpitalach. Nie znalazł tam matki. Razem z wujkiem, bratem Małgorzaty N., przyszli do jej mieszkania i, jak mówi Ozimek, poczuli charakterystyczny, nieprzyjemny zapach.

W wersalce pod poduszkami znaleźli ciało Małgorzaty N. Sekcja zwłok, jako prawdopodobną przyczynę zgonu, wskazała gwałtowne uduszenie.

Śledczy ustalili, że osiem dni wcześniej, 16 maja, Daniel N. zaatakował matkę w jej mieszkaniu. Dusił ją za szyję, zaciskając ręce na jej ustach i nosie. Na koniec zacisnął apaszkę na szyi nieprzytomnej Małgorzaty N., co spowodowało całkowite zamknięcie dróg oddechowych.

Po zabójstwie ukrył zwłoki matki w wersalce i przykrył je pościelą. W następnych dniach pił alkohol za pieniądze, które zabrał matce. Cały czas przebywał w jej mieszkaniu i spał na wersalce, w której ukrył jej zwłoki. 27 maja został aresztowany. Był wtedy wciąż poszukiwany przez policję za napad na sklep.

Poczytalny

Akt oskarżenia dotyczył także tego przestępstwa - kradzieży rozbójniczej. Daniel N. przyznaje się także do tego. - Wyjaśniając zdarzenie w sklepie, stwierdził, że jego zamiarem nie było użycie siekiery - mówi Ozimek.

Daniela N. przebadali biegli psychiatrzy. Stwierdzili, że sprawca w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów nie miał zniesionej zdolności rozumienia znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem, czyli był w pełni poczytalny.

Daniel N. był w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko mieniu.