Motocyklista i jego pasażerka zginęli po zderzeniu z sarną

Odtwórz: Atak nożownika w komendzie policji. Ranna recepcjonistka trafiła do szpitala

Kierowca skręca z wjazdu na Drogową Trasę Średnicową. Jedzie pod prąd, niemal doprowadza do kolizji z autami jadącymi... czytaj dalej »

Odtwórz: Wjechał pod prąd, niemal doprowadził do kolizji i odjechał. Kary nie uniknął

Odtwórz: "Uderzył żonę, był agresywny wobec policjanta i ratownika". Ale to oni usłyszeli wyrok

Zdjęcia pozostawionego w przydrożnym rowie samochodu trafiły do internetu. Właściciel zostawił za oknem odręczną notatkę:... czytaj dalej »

Odtwórz: Auto w rowie z kartką "Ogarnę to wieczorem". Pilnowało tego prawie dwa tysiące osób

- Radiowóz jechał na sygnale do pilnej interwencji - informują policjanci. Okoliczności tego wypadku owiane są jednak tajemnicą... czytaj dalej »

Odtwórz: Radiowóz po zderzeniu z innym autem uderzył w drzewo. "Jechali do pilnej interwencji"

wtorek, 17 września

Odtwórz: Włamał się do samochodu. Nie wiedział, że jest w nim kamera. Nagrała, jak ucieka z łupem

Włamał się do samochodu, a gdy uciekał z łupem nagrała go zainstalowana w aucie kamera. Policjanci opublikowali to nagranie,... czytaj dalej »