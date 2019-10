Pijany szedł drogą w ciemności. Kierowca chciał go ominąć, wpadł do rowu

Jechał wieczorem drogą przez las i nagle przed maską zobaczył pieszego. Udało mu się go ominąć, ale wpadł do rowu, zniszczył auto i trafił do szpitala. Pieszy nie miał odblasków i był pijany.