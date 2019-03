91-latek wyszedł z domu w cienkim swetrze. Wieczór, góry, dwa stopnie. Mania go odnalazła

Mania dostała do powąchania ubrania 91-latka i poprowadziła policjantów uliczkami górskiej wioski do opuszczonych zabudowań. Mężczyzna siedział tam wychłodzony. Cierpi na zaniki pamięci. Wyszedł z domu wieczorem przy temperaturze dwóch stopni w cienkim swetrze i w letnich butach.

Wieś Buczkowice pod Szczyrkiem. Policja dostaje zawiadomienie o zaginięciu mężczyzny. Ma 91 lat i cierpi na zaniki pamięci. Wyszedł z domu w cienkim swetrze i letnich butach.

Jest godzina dziewiętnasta, a na termometrze dwa stopnie.

Policja ocenia, że sytuacja realnie zagraża życiu zaginionego. Na poszukiwanie wyrusza sto osób - policjanci, strażacy, ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rodzina.

I Mania.

Najpierw znalazła chuligana

Mania to policyjny pies patrolowo - tropiący. 13 lutego rozpoczął służbę w policji w Bielsku-Białej.Jej przewodnikiem jest sierżant Jakub Furczyk.

Już pierwszego dnia pracy odniosła sukces. Wywęszyła chuligana. Policjanci dostali zgłoszenie o zniszczeniu mercedesa w gminie Bestwina. Ktoś oblał karoserię niebieską farbą, poprzecinał koła i zerwał lusterko.

Mania nie miała nic prócz śladów sprawcy. Zaprowadziła Furczyka przez półtora kilometra do domu 50-latka. Ten, gdy zobaczył policjanta z psem, wskoczył na rower i próbował uciec. Zdradziła go niebieska farba na ubraniu - według ustaleń policji ta sama, którą oblany był mercedes.

W Buczkowicach Mania dostała do powąchania ubranie zaginionego 91-latka. Podjęła trop i ruszyła uliczkami wsi do opuszczonych zabudowań, gdzie siedział mężczyzna. Był on wychłodzony, a kontakt z nim był utrudniony.

Policyjny przewodnik udzielił 91-latkowi pierwszej pomocy, a potem oddał pod opiekę rodziny. Życiu mężczyzny nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Źródło: śląska policja Mania z sierżantem Jakubem Furczykiem