Awaria wyciągu w Szczyrku. Ratownicy ściągnęli narciarzy na ziemię





26 osób ściągnęli z kanap kolei linowej z Hali Skrzyczeńskiej na Zbójnicką Kopę ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR. Wyciąg uległ awarii.

Kolej zatrzymała się około 11.30. Przed godziną 12 wiadomo było już, że awarii nie da się tak łatwo naprawić. Wtedy wezwano ratowników GOPR.

Ściągani na ziemię

Zgubili szlak, ona skręciła kolano. Uratował ich GOPR i powerbank Dwoje turystów... czytaj dalej » - Razem ze strażą pożarną ewakuowaliśmy z całego 1700-metrowego odcinka kolei 26 pasażerów. Wszyscy zostali opuszczeni z krzeseł za pomocą technik linowych, a później sprowadzeni do bezpiecznego miejsca, do Hali Skrzyczeńskiej, skąd dalej gondolą w dół do samochodów. Nikomu nic poważnego się nie stało, skończyło się na strachu, lekkim wychłodzeniu - mówi Jerzy Siodłak, naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR.

Beata Markiewicz, rzeczniczka Szczyrk Mountain Resort, do którego należy kolejka, powiedziała, że dopiero po oględzinach wyciągu przez fachowców, będzie można powiedzieć, jaka była przyczyna awarii i kiedy ponownie on ruszy.

- Poinformowaliśmy już producenta kolei, żeby wszystko sprawdził. Prawdopodobnie jutro ona nie ruszy. Zobaczymy, co będzie w kolejnych dniach - powiedziała.

Nowa inwestycja

Wyciąg na Zbójnicką Kopę to najnowsza inwestycja SMR, która została otwarta oficjalnie w miniony piątek. Narciarze są wywożeni sześcioosobowymi kanapami, które mają osłony przed wiatrem i podgrzewane siedzenia. Trasa liczy blisko 1,7 km. W ciągu godziny na górę może wyjechać dwa tysiące osób.

Ośrodek wybudował przed sezonem także 700-metrową trasę, która łączy Zbójnicką Kopę z należącą do Centralnego Ośrodka Sportu nartostradą Ondraszek. W ten sposób ośrodki zostały połączone w obu kierunkach. Dotychczas można było jedynie zjechać ze Skrzycznego w kierunku Hali Skrzyczeńskiej. Żeby jednak wrócić na trasy COS, narciarze musieli podchodzić pod górę.

