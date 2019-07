17-latek otarł się o śmierć po ataku maczetą. Zarzuty usiłowania zabójstwa dla pseudokibiców





Zarzuty usiłowania zabójstwa w związku z brutalnym pobiciem 17-latka w Świętochłowicach, usłyszało trzech pseudokibiców Ruchu Chorzów. Chłopak w ciężkim stanie trafił do szpitala, miał między innymi rany cięte głowy, zadane maczetą. Sąd aresztował jednego z podejrzanych; wszystkim grozi nawet dożywocie.

W sobotę późnym wieczorem policja została wezwana do bójki na Lipinach - zamieszkałej przez fanów Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze dzielnicy Świętochłowic, gdzie często dochodzi do spięć między kibicami.

Na miejscu funkcjonariusze zastali rannego 17-latka z poważnymi obrażeniami głowy. Udzielili mu pomocy, a następnie przekazali zespołowi pogotowia ratunkowego.

Nastolatek w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego stan nadal jest poważny, ale stabilny. Lekarze nie wybudzają go ze śpiączki farmakologicznej.

Zarzuty dla trzech, areszt dla jednego

W ciągu kilkunastu godzin od zdarzenia policja zatrzymała trzech młodych mężczyzn w wieku 18-20 lat. W poniedziałek zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie wszystkim przedstawiono zarzuty usiłowania zabójstwa nastolatka i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Do sądu skierowany został wniosek o tymczasowy areszt dla całej trójki, ale sąd zastosował go tylko wobec osoby zadającej ciosy maczetą. Pozostali mężczyźni zostali zwolnieni do domu. Nie godzimy się z taką decyzją i będziemy składać zażalenie - mówi Cezary Golik, zastępca prokuratora rejonowego w Chorzowie.

W ocenie śledczych, wszyscy podejrzani brali udział w ataku na pokrzywdzonego. - Z pełną świadomością i zamiarem akceptowali oni używanie przez jednego z napastników maczety, co odzwierciedla postawiony im zarzut usiłowania zabójstwa - tłumaczy prokurator Golik.

"Dynamiczne starcie"

Jak ustalili śledczy, przed godziną 22 na placu Słowiańskim w Świętochłowicach grupa co najmniej trzech (a najprawdopodobniej czterech) pseudokibiców Ruchu Chorzów, w drodze do sklepu z alkoholem, zauważyła siedzącego na przystanku 17-latka, którego zidentyfikowała jako kibica Górnika Zabrze.

Prokurator Golik twierdzi, że doszło do "dynamicznego i dość przypadkowego starcia". Napastnicy okładali chłopaka, a ten, leżąc, zbierał kolejne ciosy, w tym ciosy maczetą. Początkowo świadkowie rozbiegli się, ale kiedy agresorzy uciekli z miejsca zdarzenia, plac szybko zaroił się od gapiów, policjantów, ratowników, kibiców Górnika Zabrze, którzy sami chcieli wymierzyć sprawiedliwość. Miało dojść do przepychanek z policją.

- Wszystko działo się bardzo szybko, były okrzyki, wulgaryzmy, syreny radiowozów, sporo emocji. Cały czas zbieramy dowody, staramy się odtworzyć przebieg tego zdarzenia, ustalić rolę poszczególnych osób w tym, co się działo. Dlatego nie wykluczamy kolejnych zatrzymań. Ale dla dobra postępowania nie mogę mówić o szczegółach - przyznaje Cezary Golik.

