12-letni Steven odnaleziony. "Kiedy policjanci odwiedzili ich kryjówkę, byli mocno zaskoczeni"

Śląska policja poinformowała w piątek wieczorem, że odnaleziony został 12-letni autystyczny Steven. Chłopak wyszedł z domu w środę 24 lipca. Steven przebywał w hostelu na terenie Bielska Białej, razem ze swoimi kompanami 18-letnią dziewczyną i 16-latkiem z Zabrza. Kiedy policjanci odwiedzili ich kryjówkę, byli mocno zaskoczeni - poinformowano.

"Policjanci odnaleźli 12-letniego autystycznego Stevena, który 24 lipca wyszedł z domu i jak się okazało na razie nie zamierzał wracać. Chłopak jest cały i zdrowy, jeszcze dzisiaj zostanie przekazany mamie. Steven przebywał w hostelu na terenie Bielska Białej, razem ze swoimi kompanami 18-letnią dziewczyną i 16-latkiem z Zabrza. Kiedy policjanci odwiedzili ich kryjówkę, byli mocno zaskoczeni" - poinformowała Policja Śląska na swoim fanpage'u na Facebooku w piątek wieczorem.

Chłopak wyszedł z domu w środę

Policja jeszcze w czasie poszukiwań podała, że chłopca widziano 25 lipca na ul. Korfantego w Katowicach. Towarzyszyli mu 18-letnia koleżanka i 16-letni kolega - podaje policja.

Rodzina tłumaczyła, że po raz ostatni widziała go w minioną środę około godz. 21. To wtedy chłopak wyszedł z domu i już do niego nie wrócił. W ciągu tych dwóch dni w żaden sposób nie nawiązywał kontaktu z najbliższymi.