Krzysztof nie żyje, Paulina rusza tylko oczami. Wiceminister nakazuje kontrolę SOR-ów

20-latka miała udar. "Lekarz powiedział, że czekamy do rana"

Pani Paulina, tryskająca życiem 20-latka w ciąży, półtora tygodnia temu trafiła z bólem głowy na SOR. Chociaż zwijała się z bólu, to na pomoc czekała kilka godzin. Przeszła udar i dziś wyłącznie mruga powiekami.

22.03 | 39-letni Krzysztof zmarł po dziewięciu godzinach spędzonych na izbie przyjęć - tak twierdzi rodzina. Ale to szpital powiadomił prokuraturę o nagłym zgonie pacjenta. Prokuratura wszczęła śledztwo, są wyniki sekcji zwłok.

W ciągu kilkunastu dni w mediach pojawiły się alarmujące doniesienia o tym, co dzieje się na szpitalnych oddziałach ratunkowych na Śląsku. 39-letni mężczyzna przyszedł do szpitala o własnych siłach ze spuchniętą, siną nogą i zmarł. 20-letnia kobieta trafiła do szpitala z bólem i zawrotami głowy, a teraz jest całkowicie sparaliżowana. Wedle relacji ich bliskich, oboje czekali na pomoc lekarza kilka godzin. Wiceminister zleca kontrolę.