Policjant jechał autobusem, wypatrzył podejrzanego o morderstwo. Marek G. rzucił się do ucieczki





- Policjant jechał do pracy autobusem i wypatrzył przez okno podejrzanego - mówi Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji. Chodzi o Marka G., który wedle śledczych zabił młodszego kolegę i zakopał go w centrum miasta. Policjant z autobusu zadzwonił na komendę, a podejrzany rzucił się do ucieczki. Ale nie trwała ona długo. Tydzień po morderstwie, trzy dni po publikacji wizerunku Marek G. jest w rękach policji.

Obrażenia głowy i wstępne wyniki sekcji zwłok nie pozostawiały śledczym wątpliwości - to było morderstwo. 28-latek został zabity dzień lub dwa przed odkryciem jego zwłok.

Szybko ustalono tożsamość ofiary i domniemanego sprawcy. To byli znajomi, sąsiedzi, mieszkali w blokach po przeciwnej stronie tej samej ulicy. Zmarły miał 28 lat, jego znajomy Marek G. - 55. Dane i zdjęcie G. trafiły do komend policji w całym kraju.

Wypatrzył go policjant

G., w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko życiu, bez stałego miejsca zamieszkania, odkąd ponownie zaczęła się nim interesować policja, nie wracał do miejsca, gdzie ostatnio przebywał. Policja podawała, że G. się ukrywa. Ale prawdopodobnie nie wyjechał z miasta. W Siemianowicach zaczęła się obława. W teren ruszyli antyterroryści, psy tropiące, drony.

Mimo nieuchwytności podejrzanego, we wtorek prokuratura rejonowa w Siemianowicach przedstawiła Markowi G. zarzut zabójstwa i wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt tymczasowy, by mieć możliwość wydania listu gończego i opublikowania wizerunku podejrzanego.

Zaoczna decyzja sądu o areszcie zapadła w środę. Tego samego dnia wieczorem w mediach pojawiło się zdjęcie Marka G. oraz identyfikujące go informacje: że brakuje mu prawego kciuka, że ma dużo tatuaży na rękach, że może mieć przy sobie niebezpieczne narzędzie oraz poruszać się komunikacją miejską.

7 czerwca, rano. - Policjant z Siemianowic, jadąc do pracy autobusem wypatrzył przez okno podejrzanego. Marek G. był na ulicy Bohaterów Westerplatte w Siemianowicach. Policjant powiadomił kolegów z komendy, oni ruszyli za podejrzanym, a gdy on się zorientował, że są za nim, rzucił się do ucieczki. Ale nie trwała ona długo - mówi Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji.

Policyjne czynności z zatrzymanym podejrzanym trwają.