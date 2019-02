Poranek z życia mamy Filipa. Koniec z noszeniem trzynastolatka po schodach





Foto: TVN 24 Katowice | Video: Express TTV Pani Justyna będzie miała windę dla Filipa

Przewijanie, karmienie, ubieranie, noszenie. Filip ma trzynaście lat, ale wymaga takiej opieki jak niemowlak, bo jest niepełnosprawny. Jego mamie będzie łatwiej, po latach będzie wreszcie winda przy bloku. Ale nie dzięki urzędnikom ani dotacjom.

Radny i aktywista z Rybnika Mariusz Wiśniewski chciał mieszkance Justynie Stolp, mamie 13-letniego Filipa, podarować na 33 urodziny windę. Filip nie widzi i nie chodzi. Matka piąty rok nosi go po jedenastu schodach Filip cierpi na... czytaj dalej »

Udało się. 625 ludzi zrzuciło się przez internet i w dwa tygodnie zebrali 33 tysiące złotych (zbiórka została przedłużona, bo trzeba jeszcze uzbierać na opłatę dla serwisu internetowego).

Radny załatwia teraz zakup i montaż windy przy jedenastu schodach, prowadzących do bloku Stolpów i znowu trochę to potrwa. Ale to nic wobec pięciu lat, kiedy pani Justyna czekała na jakiekolwiek udogodnienie od samorządu. Nie dało się zrobić ani windy (brak pieniędzy), ani podjazdu (brak miejsca), a Filip rósł i stawał się coraz cięży (teraz waży 20 kilogramów, a jego wózek drugie tyle).

Źródło: pomagam.pl Udało się zebrać na windę dla Filipa

Znoszenie, wnoszenie, pięć razy w tygodniu, pięć lat

Szósta rano, gotowanie kaszki i budzenie Filipa. Tak zaczyna się każdy dzień u Stolpów. Kaszka akurat przestygnie, gdy pani Justyna przewinie i ubierze syna. W dziesięć minut. Filip w niczym nie pomaga, bo urodził się sparaliżowany. Nie chodzi, nie rusza rękami, nie widzi, nie mówi. Nikt nie pomaga jego mamie, rozstała się z mężem.

Źródło: TVN 24 Katowice Karmienie Filipa

Na szczęście syn lubi jeść. Kaszka, lek na padaczkę, mija kolejne dziesięć minut i zaczyna się mycie zębów Filipa. Tego chłopiec nie lubi, gryzie szczoteczkę.

Źródło: TVN 24 Katowice Mycie zębów Filipa

Pięć minut na zęby i znowu dziesięć na ubieranie butów, kurtki, czapki.

Źródło: TVN 24 Katowice Ubieranie Filipa

I wyjście z domu.

Ten punkt zostanie zmieniony w rozkładzie dnia Stolpów dzięki darczyńcom: transport Filipa przed blok po jedenastu schodach. Tyle stopni dzieli od chodnika. Na stopniach są szyny, ale za strome, żeby zwieźć Filipa w wózku.

Źródło: TVN 24 Katowice Sprowadzanie wózka Filipa

Najpierw trzeba zwieźć pusty wózek, potem wrócić do mieszkania po Filipa i go znieść.

Źródło: TVN 24 Katowice Znoszenie Filipa po schodach

To może nie trwa aż dziesięć minut, ale jest najtrudniejszym zadaniem dla mamy Filipa.

Źródło: TVN 24 Katowice Sadzanie Filipa w wózku

Inne trudności dawno pokonała.

- Pożyczyłam pieniądze od rodziny, wyburzyłam ścianę, żeby móc podjeżdżać pod łóżko Filipa i przebudowałam brodzik, żeby myć go na leżance - mówi kobieta.

Bez pomocy państwa, bez państwowych dotacji, tak jak przy windzie.

Przed siódmą pani Justyna odprowadza Filipa do busa.

Źródło: TVN 24 Katowice Przekazanie Filipa do busa

Filip odjeżdża na rehabilitację i pani Justyna zostaje sama.

Źródło: TVN 24 Katowice Odjazd Filipa na rehabilitację

Do 13.40. Do powrotu Filipa. I od nowa, tylko w drugą stronę, od wnoszenia po schodach począwszy.