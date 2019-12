Zatrzymany do posprzątania

Kierowca samochodu dostawczego wyprzedził inne auto, nie wiedząc, że to policja, i wyrzucił śmieci przez okno. Musiał się zatrzymać, poszukać śmieci, wyrzucić je do kosza i do tego zapłacić 200 złotych mandatu. - Nie nauczyli mama, tata, policja nauczy - komentują funkcjonariusze.