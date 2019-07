Śmierć egzaminatora na placu manewrowym. "Wysiadł z innego auta, próbował odskoczyć. Nie zdążył"

Kamery na placu manewrowym zarejestrowały moment tragedii - śmiertelne potrącenie egzaminatora. Ale śledczy dogłębnie przeanalizują materiał dowodowy, zanim wskażą winnych. - Jeśli okaże się, że samochód, który prowadziła 68-letnia kobieta, był sprawny technicznie, prawdopodobnie ona usłyszy zarzuty - mówi prokurator.

To była bardzo nietypowa sytuacja, prawdopodobnie wcześniej nie zdarzyła się w Polsce. 68-letnia kobieta w trakcie egzaminu na prawo jazdy na placu manewrowym potrąciła śmiertelnie Łukasza O., 35-letniego egzaminatora.

Zdarzenie trudno zakwalifikować jako wypadek drogowy, ponieważ nie doszło do niego na drodze w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym, a kierująca nie była kierowcą. - To było prawdopodobnie jej pierwsze podejście do zdobycia prawa jazdy - mówi Barbara Drewniok, zastępca prokuratora rejonowego w Rybniku.

Postępowanie prowadzone jest z artykułu 177. Jednak nie przeciwko osobie, tylko w sprawie.

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu § 1. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kodeks Karny, art. 177

Chociaż do tragedii doszło 22 czerwca, nikt jeszcze w tej sprawie nie usłyszał zarzutów i - jak mówi Drewniok - nie nastąpi to w ciągu najbliższych dni.

68-latka nie została przesłuchana zaraz po wypadku.

- Nie pozwalał na to jej stan psychiczny. Nie było też konieczności zatrzymania jej, nie było obaw do ucieczki czy zacierania śladów - mówi prokurator.

Jak dodaje, o ewentualnych zarzutach przesądzi gromadzony materiał dowodowy. Dopiero wtedy 68-latka zostanie wezwana na przesłuchanie. - Nie ma sensu przesłuchiwać jej teraz w charakterze świadka, skoro niewykluczone jest, że będzie musiała zostać przesłuchiwana jako podejrzana - mówi Drewniok.

Próbował uciec

Materiał dowodowy to nagrania z kamerek na placu manewrowym oraz w samochodzie, który prowadziła 68-latka. Wiadomo, że była w aucie sama i że jest to zgodne z przepisami.

Śmiertelnie potrącony Łukasz O. nie egzaminował w tym czasie 68-latki, tylko inną osobę. Media podawały, cytując znajomych zmarłego egzaminatora, że już wyjeżdżał z placu manewrowego na dalszą część egzaminu po mieście. Ale zauważył, że 68-latka zjechała ze swojego pasa. Wysiadł, by jej pomachać, żeby się zatrzymała. Wtedy zginął.

- Do potrącenia doszło na tak zwanym terenie neutralnym, nie na pasie do wykonywania manewrów - mówi Barbara Drewniok. - Trudno powiedzieć, dlaczego egzaminator wysiadł z samochodu, czy próbował zatrzymać 68-latkę, ale na nagraniu faktycznie widać, że wysiada z innego auta egzaminacyjnego. Tuż po tym został potrącony, to były ułamki sekundy. Widząc pędzący w swoją stronę samochód, próbował uciec w bok, ale nie zdążył.

By ustalić, co się stało, śledczy przesłuchają osobę, którą tuż przed tragedią egzaminował 35-latek. 68-latka mogła go widzieć, ale - jak dowiedzieliśmy się wcześniej od osób związanych z rybnickim WORD - prawdopodobnie pomyliła pedał gazu z hamulcem.

Przesłuchani zostaną także jej egzaminator oraz instruktor, który ją szkolił. Zabezpieczono dokumentację z egzaminu i szkolenia.

Przebadany ma być samochód, którym 68-latka potrąciła egzaminatora - by wykluczyć ewentualną awarię.

Drewniok: - Jeśli okaże się, że był sprawny, 68-latka prawdopodobnie usłyszy zarzuty.

Zaznacza jednak, że "z uwagi na to, ze sytuacja jest nietypowa, materiał dowodowy musi być dogłębnie i rozważnie przeanalizowany". Śledczy muszą mieć pewność, że to 68-latka ponosi odpowiedzialność za wypadek, że nie przyczyniły się do niego inne osoby.

"Nigdzie panią nie poganiam"

Łukasz O. był z Łazisk Górnych. W sobotę został tam pochowany. Znajomi w mediach społecznościowych wspominają go jako "wspaniałego pedagoga", "niesamowicie dobrego nauczyciela", z "niebywale ludzkim podejściem do człowieka". Zanim zaczął szkolić z jazdy, uczył dzieci matematyki. Nauka jazdy była jego marzeniem, zdobył wszystkie kwalifikacje uprawniające do egzaminowania jazdy autobusami, ciężarówkami, a ostatnio motocyklami.

Martyna z Czerwionki-Leszczyny: Miałam z panem Łukaszem egzamin na prawo jazdy i pamiętam jak dziś, jak powtarzał mi: powoli, nigdzie Panią nie poganiam. Ten brak stresu, gdy mnie egzaminował. Pozytywny, miły człowiek.