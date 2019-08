Policjant na rowerze zatrzymał kierowcę porsche

- Los chciał, że tego dnia jechałem do pracy rowerem - opowiada policjant z drogówki w Rybniku. Za kierownicą porsche zobaczył mężczyznę, którego pięć miesięcy temu zatrzymywał do kontroli i który wówczas okazał się pijany. Nie powinien więc teraz siedzieć za kierownicą. Policjant - rowerzysta ruszył za nim w pościg i zatrzymał go po raz drugi.