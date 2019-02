Żadna kamera go nie obejmowała. Leżał na chodniku, nie oddychał, gdy podeszli policjanci

Centrum miasta, ale tego miejsca nie obejmuje kamera monitoringu. Noc. Dwaj policjanci znajdują na chodniku leżącego mężczyznę. Nie wiadomo, jak długo tu jest, czy ktoś wcześniej go mijał. Sprawdzają - nie oddycha. Przystępują do resuscytacji. Zanim przyjedzie karetka, mężczyzna odzyskuje przytomność i mówi, co się stało.