Pułapka klejowa w bankomatach. Ten mężczyzna jest o to podejrzewany

Video: policja dolnośląska

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który montował nakładki na...

13.12| Pochodził do bankomatu, montował tzw. pułapkę klejową i czekał aż pojawi się ktoś kto chce wypłacić gotówkę - twierdzą policjanci, którzy zatrzymali obywatela Rumunii. Mężczyznę podejrzewają o to, że w ten sposób zdobywał pieniądze należące do niczego nieświadomych klientów banków.

»