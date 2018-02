Ogolony, z blizną, "wykorzystał dziewięcioletnią dziewczynkę"





Foto: śląska policja Portret pamięciowy poszukiwanego za pedofilię

Tak wyglądał, napadł na dziewczynkę w klatce schodowej w Tychach 11 stycznia - podaje policja. Jest poszukiwany.

Policja publikuje portret pamięciowy oraz rysopis mężczyzny, który jest podejrzewany o przestępstwo z artykułu 200 paragraf 4 kodeksu karnego, czyli czyn pedofilski.

Karze określonej w § 3 [pozbawienia wolności do lat 3] podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej. Kodeks Karny art. 200 § 4

Mężczyzna w wieku około 30-40 lat 11 stycznia przy ul. Dąbrowskiego w Tychach dokonał, jak podaje policja, "innej czynności seksualnej na małoletniej". Wszedł za dziewczynką do bloku i do windy. Wysiadła, zaatakował. Wideo z monitoringu Policjanci... czytaj dalej »

Do przestępstwa doszło w klatce schodowej bloku. - Dziewczynka ma dziewięć lat. Została już przesłuchana - mówi Barbara Kołodziejczyk, rzeczniczka tyskiej policji.

Dla dobra śledztwa policjanci nie ujawniają, czy byli świadkowie tego zdarzenia.

Podejrzewany ma około 180 cm wzrostu. Jest szczupły.

W chwili przestępstwa miał na głowie lekko widoczne wybijające się ciemne włosy, a na twarzy bardzo mały zarost (w rejonie żuchwy).

Ubrany był w granatową bluzę i granatowe dżinsy oraz sportowe buty z czerwonymi sznurówkami. Przez ramię przewieszoną miał torbę koloru czarnego z napisem koloru białego NIKE.

Charakterystyczna cecha: blizna na czole o długości dwóch - czterech centymetrów.

Katowice - też w klatce schodowej

Do podobnego zdarzenia doszło 18 stycznia w Katowicach na osiedlu Tysiąclecia. Tam mężczyzna wszedł za 14-latką do bloku, potem do windy,. wysiadł za nią na jej piętrze i chwycił za twarz. Na szczęście wyrwała się i uciekła. On też uciekł, ale podejrzewanego zarejestrowała kamera monitoringu. Wciąż jest poszukiwany.

Oglądaj Wideo: śląska policja Poszukiwany napastnik z windy