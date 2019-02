Policjanci szukają wiaty przystankowej. Przejechała całą Polskę i zniknęła





Foto: archiwum prywatne | Video: archiwum prywatne Skradziona wiata przystankowa

W dzień powszedni w godzinach popołudniowych ktoś podjechał platformą z napisem "pomoc drogowa", załadował wiatę przystankową i odjechał. - W życiu bym nie pomyślał, że to kradzież - opisuje jeden ze świadków tej akcji

Wiata przystankowa na rogu ulic Kościuszki i Osińskiej w Żorach dawno nie spełniała swojej pierwotnej funkcji. Była elementem wystroju pubu, który też już nie istnieje. Dlatego jej właściciel Zbigniew Korzelski wystawił ją na sprzedaż w internecie.

Dzień później wiata zniknęła.

Odjechała 11 stycznia

- Ja się zorientowałem, że jej nie ma dopiero we wtorek 12 lutego. Znajomi zadzwonili, że nie ma wiaty - mówi Korzelski. I zgłosił sprawę na policji.

Dał też informację o kradzieży w lokalnych serwisach ogłoszeniowych w Żorach, Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku.

- Wtedy ktoś do mnie zadzwonił i powiedział, że widział, jak zabierają wiatę, ale to wyglądało tak profesjonalnie, podjechała platforma z szyldem "pomoc drogowa" i to się działo w biały dzień, dlatego nie zareagował - mówi Korzelski.

Według świadków - bo jest ich więcej - było to w poniedziałek 11 lutego, za dnia.

- Myślałam, że to było zlecone i zaplanowane. W życiu bym nie pomyślała, że to kradzież - napisała Ann pod ogłoszeniem o kradzieży w mediach społecznościowym.

- Widziałam moment, jak wiata leżała już na samochodzie - zawtórowała jej Agnieszka.

Izabela: - Ja też widziałam, jak go pakowali, ale pomyślałam: pub zlikwidowany, to muszą ten złom zabrać.

Michał: - Podobnie u nas, nie wyglądało to podejrzanie, niestety nagranie z kamery samochodowej już zostało nadpisane.

Nie ma też żadnych nagrań z monitoringu. Kamery z pobliskiej stacji benzynowej skierowane są na dystrybutory palia.

Przyjechała z Gdańska

Zbigniew Korzelski mógłby się obrazić za słowo "złom". Kupił wiatę w Gdańsku dwa lata temu i przewiózł przez całą Polskę.

Źródło: archiwum prywatne Wiata przejechała przez całą Polskę

Zdobył nawet zdjęcie, gdy wiata stała jeszcze w Sopocie przy ulicy Wejherowskiej. Odremontował ją, przemalował z zielonej na żółto. Miała stalową konstrukcję, aluminiowe panele, pięć hartowanych szyb i sygnaturę, że została wyprodukowana w Niemczech.

Wyceniał ją na siedem tysięcy złotych. Była nie tylko ozdobą pubu. Gdy na podwórzu rozpalano grilla, chroniła gości przed deszczem i wiatrem.

Dochodzenie policji trwa. Nikt na razie nie zgłosił, że widział, dokąd wiata wyruszyła w swoją drugą podróż.