"Czemu mama nie przyjechała?" Znaleźli ją w szafie, mają podejrzanego o morderstwo

Kobieta zniknęła 11 stycznia. Następnego dnia miała odwiedzić dzieci w domu dziecka i nie pojawiła się. Znaleziono ją 31 stycznia w obcym mieszkaniu w innym mieście. Była martwa, w szafie. Podejrzany o zabójstwo został zatrzymany po kolejnych trzech tygodniach w innym województwie.

Katarzyna Małecka-Kowalczyk, prokurator rejonowy z Chorzowa, nie zaprzecza, że zatrzymany 19 lutego 31-latek to właśnie najemca tego mieszkania. Został mu postawiony zarzut zabójstwa i znieważenia zwłok Anity K.

- Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu procesowego z podejrzanym i zeznań świadków przyjęliśmy, że to było zabójstwo. Kobieta została uduszona - mówi prokurator.

Miała odwiedzić dzieci

W piątek 11 stycznia Anita K. wyszła od rodziców, którzy widzieli ją wtedy ostatni raz. Tego dnia wieczorem zadzwoniła jeszcze z przystanku tramwajowego do swojej siostry, najprawdopodobniej wracała do swojego domu w Bytomiu.

Następnego dnia w sobotę miała ponownie przyjechać do rodziców i jechać z mamą do swoich dzieci do domu dziecka.

- O 15 w sobotę zadzwoniła do mnie z domu dziecka córka siostry. Pytała z płaczem, czemu mama nie przyjechała. Skontaktowałam się z rodzicami. Od 10 stycznia nie odbierała od nich telefonu - opowiadała nam siostra Anity.

To było niepokojące. Anicie ograniczono prawa rodzicielskie do trójki dzieci z powodu nadużywania alkoholu, ale starała się je odzyskać. Najstarsze ma 11 lat, najmłodsze - trzy. Zaczęła pracować, planowała remont mieszkania.

- Jak się umawiała, to zawsze była albo dzwoniła, czy pisała na Messengerze, że nie przyjdzie - mówi siostra. Tym razem nie pojawiła się ani nie uprzedziła o tym.

Powiadomiona o tym policja przyjęła za dzień zaginięcia Anity K. 11 stycznia. Ale jej siostra rozmawiała z koleżanką Anity, która twierdziła, że widziała kobietę jeszcze w sobotę o 9. - Siostra mówiła jej, że idzie do domu po prezenty dla dzieci, cieszyła się, że do nich jedzie. Ale chyba nigdy nie dotarła do swojego mieszkania, bo sąsiedzi jej nie widzieli.

Nie byli rodziną

31 stycznia ciało Anity K. z Bytomia ujawniono w mieszkaniu w Chorzowie. Znajdowało się w szafie. Ze względu na niską temperaturę było zachowane w bardzo dobrym stanie, dlatego trudno było ustalić datę zgonu. Do tej pory tego nie wiadomo.

Na ciele Anity były niewielkie obrażenia, ale nie wskazywały na mechanizm nastąpienia śmierci. Z tego powodu nikt nie był ścigany za zabójstwo. Policja od początku znała personalia właściciela i najemcy mieszkania i poszukiwała tego drugiego, ale nie mogła tego robić za pomocą listu gończego i publikować jego danych.

Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie podaje szczegółów, jak doszło do zabójstwa ani czy podejrzany się przyznaje.

31-latek tak jak Anita pochodzi z Bytomia. Został zatrzymany w Poznaniu. Nie był rodziną dla zamordowanej kobiety, prokuratura nie ujawnia, czy się wcześniej znali. Ostatni partner Anity, który nie jest ojcem jej dzieci, przebywa w więzieniu. Kobieta miała odwiedzić go tam w feralną sobotę i nie dotarła.

21 lutego podejrzany o jej zabójstwo został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.