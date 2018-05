Ktoś napadł dwie dziewczynki w tej samej dzielnicy. Ojciec złapał skazanego za gwałt

Ojciec 9-letniej dziewczynki ujął 35-letniego mężczyznę, który chwilę wcześniej miał ją napaść w klatce schodowej. Córka go wskazała. Jak się okazało, mogła to być jego druga niepełnoletnia ofiara w tej samej dzielnicy w ciągu kilku dni. 35-latek odpowie za usiłowanie zgwałcenia 12-latki i zgwałcenie 9-latki w warunkach recydywy. Nie przyznaje się do winy.