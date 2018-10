Zamaskowani sprawcy pobili 19-latka. Przeszedł operację

Policja szuka czterech sprawców pobicia 19-letniego mieszkańca Rudy Śląskiej. Policja podejrzewa, że to pseudokibice jednej ze śląskich drużyn. Poszkodowany przeszedł operację.

Nastolatek został pobity w poniedziałek wieczorem przez czterech zamaskowanych mężczyzn. Policja podejrzewa, że atak miał związek z porachunkami pseudokibiców.

- Czekali na niego przed blokiem, w którym mieszkał. Został zaatakowany, brutalnie skopany - powiedział TVN24 st. asp. Arkadiusz Ciozak, rzecznik prasowy policji w Rudzie Śląskiej.

19-latek prawdopodobnie był kibicem Górnika Zabrze. Według relacji świadków, napastnicy mieli na sobie kominiarki z logotypem Ruchu Chorzów.

Miał uszkodzoną śledzionę

Ofiara napaści w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Według policjantów, młody mężczyzna miał uszkodzoną śledzionę. Przeszedł operację. Funkcjonariusze czekają na to, by móc go przesłuchać.

Kilka miesięcy temu funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji udało się rozbić grupę przestępczą związaną z bojówką Ruchu Chorzów.

- Pojawiły się teorie, że ostatnie pobicia to jest robota następców, którzy w ten sposób chcą udowodnić swoją pozycję w tym światku - relacjonował reporter TVN24.