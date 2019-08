"Pił przy dzieciach, nie mógł iść". Przewodnik górski ściągnięty ze szlaku

Foto: TVN24 Video: Paula Przetakowska / Fakty po południu

Zignorował zakaz, był pijany. Ratownicy z Władysławowa użyli...

Pijany wczasowicz kontra ratownicy we Władysławowie. Przed wejściem do morza nie powstrzymała go ani czerwona flaga, ani prośby WOPR-owców. Dlatego z wody wyprowadzono go siłą. Sytuację nagrał jeden z plażowiczów.

