Pijany proboszcz zderzył się na rondzie. Usłyszał zarzut, usunięto go z parafii

Foto: Ryszard Bugno Video: tvn24

Cztery lata więzienia dla księdza

21.12|Pijany ksiądz wsiadł za kierownicę. Na przejściu dla pieszych nie zdążył zareagować i śmiertelnie potrącił 56-latka. Mężczyzna nie przeżył. Stanisław F. wyraził skruchę i od początku współpracował w prokuraturą. Sąd przystał na propozycję oskarżonego co do dobrowolnego poddania się karze i skazał go na 4 lata więzienia.

»