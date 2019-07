Auto skręcało w lewo, motocykl jechał naprzeciwko. "Odszedł nasz komendant"





W wypadku motocyklowym zginął policjant Foto: śląska policja, policja w Busku-Zdroju Video: policja w Busku-Zdroju W wypadku motocyklowym zginął policjant 09. 07 |Krzysztofa Skowrona żegnają Strzelce Opolskie, Rybnik, Mikołów, wreszcie Gliwice, gdzie zaczynał służbę w policji. - Rozwijał skrzydła, taki młody został komendantem, miał wiele pasji, ale o motocyklu nie wiedziałem - mówi jeden z jego kolegów. W poniedziałek Skowron zginął jadąc motocyklem. Żegna go także generał Jarosław Szymczyk. Grali razem w nogę. - Tak trudno uwierzyć, że nie spotkamy się już w mundurze, na piwie, nie uściśniemy się na boisku po kolejnej zdobytej bramce - mówi komendant główny policji. zobacz więcej wideo »

Komendant Krzysztof Skowron pracował w wielu komisariatach Foto: śląska policja, policja w Busku-Zdroju Video: policja śląska/ facebook Stanisław Piechula Komendant Krzysztof Skowron pracował w wielu komisariatach 09. 07 | zobacz więcej wideo »

Foto: śląska policja, policja w Busku-Zdroju | Video: policja w Busku-Zdroju Policjant zginął w wypadku motocyklowym

W poniedziałek przed godziną 13 na drodze krajowej 79 w województwie świętokrzyskim w miejscowości Wełnin pod Buskiem-Zdrojem osobowa toyota zderzyła się z motocyklem.

Źródło: policja w Busku-Zdroju Krzysztof Skowron zginął w wypadku motocyklowym w Świętokrzyskiem - 54-letni kierowca toyoty, jadący od strony Krakowa skrzyżowaniu chciał skręcić w lewo i prawdopodobnie wymusił pierwszeństwo na 45-letnim kierowcy motocykla, który jechał z naprzeciwka. Motocyklista wskutek uderzenia upadł na drogę - mówi Tomasz Piwowarski, rzecznik policji w Busku-Zdroju.

Reanimacja motocyklisty trwała 50 minut, ściągnięto na miejsce helikopter ratowniczy. Niestety motocyklista zmarł.

Jak potwierdza policja, to był Krzysztof Skowron, komendant policji w Mikołowie na Śląsku.

Źródło: policja w Mikołowie Krzysztof Skowron (na bordowym motocyklu) we Włoszech

Od Gliwic, przez Strzelce i Rybnik, do Mikołowa

"Odszedł nasz komendant" - napisał w mediach społecznościowych burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula. - A jeszcze tak niedawno braliśmy udział we wspólnych spotkaniach, omawialiśmy pomysły poprawy bezpieczeństwa w Mikołowie, a także wymienialiśmy się planami urlopowymi i planowaliśmy kawę z opowieściami po urlopie. Nasz komendant, przez dość krótki okres pracy w Mikołowie, dał się poznać jako bardzo miły człowiek, zaangażowany w swoją pracę, otwarty na ludzi i współpracę. Komendancie będzie nam Ciebie brakowało, spoczywaj w pokoju."

Był krótko w Mikołowie, bo służył w wielu miastach. Zaczynał w Gliwicach w 1994 roku. Miał wtedy 20 lat i musiał być jeszcze na studiach. Oprócz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ukończył prawo i administrację na Uniwersytecie Śląskim.

W Gliwicach i okolicy zatrzymał się najdłużej: był w pionie kryminalnym komendy miejskiej, oficerem dyżurnym w komisariacie w Knurowie, komendantem komisariatu w Łabędach, a potem komisariatu w Pyskowicach.

Źródło: śląska policja Krzysztof Skowron w czasach pracy w Gliwicach

- Wesoły chłopak, z dystansem do siebie, często żartowaliśmy i nabijaliśmy się z siebie nawzajem. Nadawaliśmy na tych samych falach. Koleżeński, doświadczony, fachowiec - wspomina Marek Słomski, rzecznik policji w Gliwicach. - Miał dużo pasji, zbierał na przykład czapki policyjne, ale o motocyklu nie słyszałem.

Źródło: facebook/Stanisław Piechula Krzysztof Skowron zbierał policyjne czapki I "zaczął rozwijać skrzydła", jak mówi o zmarłym koledze Słomski. We wrześniu 2014 roku wystartował w konkursie na powiatowego komendanta policji w Strzelcach Opolskich. I wygrał.

Źródło: śląska policja Krzysztof Skowron nominowany na komendanta policji w Strzelcach Opolskich Jednak był tam tylko dziesięć miesięcy. Odwołała go ówczesna komendant wojewódzka w Opolu. Nowa Trybuna Opolska próbowała dociec dlaczego, bo Skowron "był w tym czasie co najmniej kilkakrotnie nagradzany za dobre wyniki strzeleckiej jednostki". Ale dziennikarze dowiedzieli się tylko tyle, że komendant wojewódzka ma prawo dobierać sobie współpracowników, jakich chce.

Skowron dostał stanowisko zastępcy komendanta policji w Rybniku, był odpowiedzialny za pion kryminalny.

Źródło: nowiny.pl Krzysztof Skowron w czasie pracy w Rybniku Komendantem policji w Mikołowie został 1 czerwca 2018.

Źródło: facebook/ Stanisław Piechula W ostatnim roku życia Krzysztof Skowron pracował w policji w Mikołowie Bardzo się przez te lata zmienił - wyszczuplał, prawdopodobnie z powodu przejścia na dietę wegetariańską.

- Był zapalonym sportowcem i zdążył zarazić tym naszych policjantów - wspomina Beata Kempa, rzeczniczka policji w Mikołowie. - Uprawiał kolarstwo, organizował turnieje z siatkówki, kochał motocykle. Przejechał na motocyklu setki kilometrów, jeździł z kolegami po Europie, czasami do pracy w komendzie. Miał 20-letniego syna.

Źródło: policja w Mikołowie Krzysztof Skowron organizował turnieje siatkówki w Mikołowie

- Nie tak dawno rozmawialiśmy - wspomina go w mediach społecznościowych Anita, mieszkanka Mikołowa. - Liczył na to, że już u nas do emerytury zostanie, a tu taki cios. Dobrzy ludzie za szybko odchodzą.

Źródło: policja w Busku-Zdroju Krzysztof Skowron zginął w wypadku motocyklowym w Świętokrzyskiem

Piłka z komendantem

Krzysztofa Skowrona żegna także generał Jarosław Szymczyk. Oficjalnie - jako główny komendant policji, specjalnie dla tvn24.pl - jako kolega Skowrona.

- Z Krzysztofem znaliśmy się od ponad 20 lat. Połączyły nas dwie pasje. Pierwsza zawodowa, czyli służba w gliwickiej policji. Druga prywatna, czyli piłka nożna - opowiada Szymczyk. Spędzaliśmy ze sobą wiele czasu. I w pracy i na boisku, aż w pewnym momencie udało się to połączyć. Powstała policyjna drużyna piłkarska przy gliwickiej komendzie, którą Krzysztof współtworzył. Oddał tej drużynie całe serce. Szczególnie, gdy zaistnieliśmy i odnosiliśmy sukcesy na arenie międzynarodowej. Zawsze podziwiałem jego energię i umiejętności organizacyjne. Był wszędzie. Zawsze pełnej optymizmu, zawsze uśmiechnięty, zawsze skuteczny. Podobnie, jak w pracy. Był świetnym policjantem i przełożonym. Wiele miał jeszcze przed sobą. Tak trudno uwierzyć, że nie spotkamy się już w mundurze, na piwie, nie uściśniemy się na boisku, po kolejnej zdobytej bramce.

Sekcja zwłok

- Dzisiaj zostanie przeprowadzona sekcja zwłok motocyklisty - mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. - Przesłuchujemy świadków, biegli do spraw wypadków drogowych określą, z jaką prędkością jechali kierowcy. Kierowca toyoty był trzeźwy, został zatrzymany, nie ma jeszcze zarzutów. Dopiero po zgromadzeniu materiału dowodowego zostanie przesłuchany.

Źródło: policja w Busku-Zdroju Krzysztof Skowron zginął w wypadku motocyklowym w Świętokrzyskiem