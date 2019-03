Cuchnące pryzmy na polu. "Jak zawieje od Skrzycznego, to nie można w ogródku posiedzieć"





Niezidentyfikowane czarne pryzmy leżą na polu w beskidzkiej wsi Łodygowice. Daleko od domów, ale mieszkańcy czują przykry zapach i widzieli, jak wjeżdżają tam ciężarówki. Czekają w strachu na wyniki badań próbek zalegających odpadów. Blisko pryzm płynie strumyk, który wpada do Jeziora Żywieckiego.

- Obawiamy się, bo miejsce składowania tej niezidentyfikowanej substancji znajduje się w sąsiedztwie strumyku, który prowadzi do Jeziora Żywieckiego i blisko stacji uzdatniania wody. Jak ziemia roztaje, to substancja może dostać się do wody pitnej - mówi Michał Kubiniec, sołtys Łodygowic. Zapłonęło składowisko odpadów. "Ogień miał pięć metrów wysokości" Około godziny 23... czytaj dalej »

To w tej miejscowości niedaleko Żywca mieszkańcy odkryli cuchnącą substancję. Leży w wielkich czarnych pryzmach na polu, kilometr od najbliższego domu. Ale czuć ją z daleka.

- Jak zawieje od Skrzycznego, to nie można w ogródku kulturalnie posiedzieć - mówi jeden z łodygowiczan. Również woda z pobliskiego ujęcia niepokoi - zmieniła barwę.

Sołtys powiadomił o pryzmach policję, funkcjonariusze byli już na wizji lokalnej. Z informacji Kubińca wynika, że właściciel gospodarstwa, do którego należy pole, zwozi czarną substancję od około dwóch lat w dwa miejsca. - W ostatnim czasie do pierwszego z nich zwieziono 40 samochodów, a do drugiego ok 60-80 naczep z substancją - mówi.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki do badań, ale wyników jeszcze nie ma. Dopóki ich nie będzie, mieszkańcy wsi będą żyć w niepewności, czy substancja szkodzi ich zdrowiu.