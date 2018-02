"Nie chcemy się zmęczyć za bardzo". Konie na trasie do...

Nawet kilkaset osób jednocześnie czeka u stóp tak zwanej ceprostrady na to, by konne wozy podwiozły ich pod górę do Morskiego Oka. Przemęczonym koniom miały pomagać elektryczne silniki. Tak się jednak nie stało.

