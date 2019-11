Płakała do słuchawki, że zabiła człowieka. Uwierzyli i stracili po 20 tysięcy złotych

Rozmawiała jak z własną matką, płaczącym głosem mówiła, że zabiła w wypadku człowieka i potrzebuje pieniędzy na "załatwienie sprawy". Dwie z kilkudziesięciu osób dały się oszukać i wręczyły fałszywym policjantom po ponad 20 tysięcy złotych. Poszukiwani są "kurierzy" z portretów pamięciowych.

5 listopada i 7 listopada doszło do wyłudzenia pieniędzy metodą na policjanta w gminie Wręczyca Wielka pod Kłobukiem. Za każdym razem po pieniądze zgłosiła się inna osoba, ale, jak mówi Kamil Raczyński, rzecznik policji w Kłobucku, scenariusz działania był taki sam. Jedna miała zagadywać seniorów, druga plądrować mieszkania. Zarzuty i areszt Dzwoniła do drzwi... czytaj dalej »

Niewykluczone więc, że podejrzewani działają w jednej grupie.

"Córka" płacze do słuchawki

- Do mieszkańca dzwoniła kobieta, podając się za jego córkę. Płaczącym głosem mówiła, że w wypadku zabiła kobietę i potrzebuje pieniędzy na "załatwienie sprawy" - mówi Raczyński.

Pani Bogumiła, komentując to przestępstwo, opisane na klobucka.pl twierdzi, że oszuści musieli znać swoje ofiary. - To jasne jak słońce. Twierdzę że znają rodziny tych starszych ludzi i dokładnie wiedzieli do kogo dzwonić po pieniądze - napisała.

Jednak niekoniecznie tak musiało być.

Raczyński wyjaśnia, że oszustka tak manipulowała w rozmowie telefonicznej swoje ofiary, że one same zdradzały jej imiona i adresy swoich dzieci. Gdy na przykład zwracała się do ofiary per mamo, ta pytała "która córka dzwoni", wymieniając dalej ich imiona.

Zresztą oszustce udało się to prawdopodobnie dopiero metodą prób i błędów. Długo polowała, zanim trafiła na odpowiednie osoby. Według ustaleń policji, w ostatnim czasie w powiecie kłobuckim telefony z podobną legendą odebrało kilkadziesiąt osób. Ale zamiast dać łapówkę fałszywemu policjantowi, zadzwoniły na 112, zgłaszając przestępstwo.

Wyłudzili ponad 40 tysięcy

5 listopada oszukana została 66-letnia mieszkanka Wręczycy Wielkiej. Około godziny 16 przekazała pieniądze kobiecie, która podawała się za policjantkę. Na podstawie informacji przekazanych przez pokrzywdzoną, sporządzono portret pamięciowy rzekomej policjantki:

Źródło: śląska policja Portret pamięciowy fałszywej policjantki

7 listopada 2019 roku we Wręczycy Małej w tej samej gminie ofiarą oszustów działających w ten sam sposób padła 73-letnia kobieta. Kilkanaście minut po godzinie 10 przekazała pieniądze mężczyźnie podającemu się za policjanta. Oto jego portret pamięciowy:

Źródło: śląska policja Portret pamięciowy fałszywego policjanta Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy rozpoznają osoby z portretów pamięciowych lub maja jakiekolwiek informacje o sprawie.

Oszukane osoby straciły po ponad 20 tysięcy złotych.