Umówił się z 14-latką. Zamiast dziewczynki czekała na niego policja

Foto: KMP Katowice Video: P. Hawałej / TVN24 Wrocław

Prokuratura o akcie oskarżenia ws. handlu ludźmi i...

17.05| Co najmniej dziewięciu niepełnoletnich chłopców z Wrocławia zostało wywiezionych do agencji towarzyskiej w Niemczech. Tam mieli być zmuszenia do prostytuowania się. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu.

»