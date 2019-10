Zamieszki po meczu w Katowicach. Zatrzymani to "najbardziej agresywni chuligani stadionowi"





Foto: archiwum TVN24 Zamieszki po meczu GKS Katowice z Elaną Toruń. Siedem osób zatrzymanych

Siedem osób zatrzymanych, a ponad 200 wylegitymowanych - to bilans meczu GKS Katowice i Elany Toruń. Spotkanie zakwalifikowano jako mecz podwyższonego ryzyka.

Jak relacjonują policjanci, przed spotkaniem kibice Elany oraz Ruchu Chorzów połączyli swoje siły i przeszli ulicami w kierunku stadionu GKS.

Trasę przemarszu zabezpieczali policjanci z katowickiej komendy miejskiej i oddziału prewencji - użyli pałek i gazu wobec tych, którzy nie stosowali się do ich poleceń.

Kilka osób zostało ukaranych mandatami.

39 pseudokibiców zatrzymanych. "Wdarli się na stadion" Podczas meczu... czytaj dalej » Sytuacja zaostrzyła się po spotkaniu. Grupa kibiców gości sforsowała bramę przy sektorze C katowickiego stadionu. Wtedy, na prośbę organizatora do działań ponownie włączyli się policjanci. Użyli środków przymusu bezpośredniego, na stadion wprowadzeni zostali również funkcjonariusze na koniach.



- W rezultacie tych działań zatrzymano siedem osób, byli to najbardziej agresywni chuligani stadionowi. Znamy również personalia 200 kibiców, którzy uczestniczyli w tych zajściach – podał zespół prasowy śląskiej policji.

Policja: kolejne zatrzymania niewykluczone

Policjanci sprawdzają teraz zapisy z kamer stadionowych i służbowych. Nie wykluczają, że po analizie tego materiału dojdzie do kolejnych zatrzymań. Zatrzymani odpowiedzą między innymi za znieważenie oraz naruszenie nietykalności funkcjonariuszy policji, jak również naruszenie przepisów o imprezach masowych.



Jak przypomina policja, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, za bezpieczeństwo w trakcie takiej imprezy odpowiada organizator. Dopiero gdy działanie służb porządkowych jest nieskuteczne, organizator zwraca się do policjantów o pomoc.

Do zamieszek doszło w Katowicach:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl