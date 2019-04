Lena miała 14 lat, Wiktoria - 13. Kierowca, który zabił je na pasach, idzie do więzienia





Lena, Wiktoria i Michał nie wtargnęli na pasy. Byli już w połowie jezdni, gdy zostali potrąceni. Kierowca był trzeźwy. Nie zostawił śladów hamowania, a sąd przyjął, że jechał z prędkością dozwoloną. Wiktoria przefrunęła na sąsiednią jezdnię, łamiąc w powietrzu znak. Zmarła na miejscu. Lena - po godzinnej reanimacji w karetce. Michał doznał ciężkich obrażeń ciała. Jest prawomocny wyrok.

To surowszy wyrok od tego, który zapadł w grudniu 2018 roku w sądzie rejonowym w Mikołowie. O. dostał wtedy rok w zawieszeniu na trzy lata. Apelowały obie strony.

Sędzia okręgowa argumentowała, że:

- kierowca wiedział, gdzie i jakie jest przejście dla pieszych, na którym potrącił troje ludzi (O. sam zeznawał, że często jeździł tą drogą)

- pasy były odpowiednio oznakowane, a piesi nie wtargnęli na jezdnię

- brak odblasków u pieszych nie miał znaczenia, bo inaczej kierowca dostrzegłby sylwetki osób w ostatnim momencie, a nie widział ich do samego wypadku

- to kierowca powinien zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w takich warunkach atmosferycznych, jakie wtedy panowały, powinien zwolnić przed pasami, a jechał za szybko

Na korzyść sprawcy sędzia przypomniała, że O. po wypadku podjął się reanimacji jednej z dziewczynek, a przed sądem wyraził skruchę. Na niekorzyść - o traumie, której doświadczyli rodzice Leny i Wiktorii.

Huk

Witold Guja, obrońca sprawcy wypadku, 31-letniego Arkadiusza O. argumentował w sądzie, że to teren niezabudowany i piesi, zgodnie z prawem, po zmierzchu powinni mieć odblaski, a Lena, Wiktoria i Michał ich nie mieli. Gdyby mieli - twierdził obrońca - kierowca miałby szansę zauważyć ich na ścieżce przed pasami i zareagować.

Bo na pasach ich nie zauważył. Nie zwolnił, nie było śladów hamowania. Usłyszał nagle huk, zobaczył rozbitą przednią szybę, a jego sześcioletnia córka zobaczyła psa Leny, który wybił swoim ciałem szybę w drzwiach.

Dziewczynki wpadły na maskę. Lena spadła na prawy pas i po godzinnej reanimacji w karetce zmarła. Wiktoria przefrunęła na sąsiednią jezdnię, łamiąc w powietrzu znak drogowy. Zmarła na miejscu.

- Siła uderzenia musiała być potworna - podkreślał Dariusz Kawalec, pełnomocnik rodziców poszkodowanych. Mówił w sądzie, że nie wierzy, by kierowca jechał poniżej stu kilometrów na godzinę.

Jednak na podstawie obrażeń poszkodowanych i uszkodzeń auta biegły ruchu drogowego ustalił, że O. miał na liczniku od 67 do 85. Sąd, zgodnie z zasadą rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego przyjął dolną granicę.

Irlandia

Arkadiusz O. stanął pod zarzutem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Początkowo nie przyznawał się do zarzutu, nie składał wyjaśnień, nie wyrażał skruchy. Zrobił to wszystko dopiero w sądzie. Wyrok pierwszej instancji - rok w zawieszeniu na trzy lata i pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów nikogo nie usatysfakcjonował. Obie strony złożyły apelację. Prokuratura i pełnomocnik poszkodowanych żądali trzech lat więzienia oraz podniesienia zasądzonych nawiązek ze stu tysięcy złotych do 250 tysięcy dla każdego z trzech rodziców ofiar (ojciec Wiktorii nie był oskarżycielem posiłkowym). Obrona - skrócenia okresu próby do dwóch lat, a zakazu prowadzenia pojazdów do lat trzech.

Rodzice ofiar nie uwierzyli w szczerość przeprosin sprawcy. Ojciec Leny, Piotr Jelinek próbował udowodnić w sądzie okręgowym, że O. przeprowadził się z rodziną do Irlandii, gdzie prowadzi samochód mimo sądownego zakazu. Mało to świadczyć o braku pozytywnej prognozy kryminologicznej sprawcy, która zaważyła na zawieszeniu wyroku. Na dowód pan Piotr miał filmy, zdjęcia, świadka, miał nowy adres zamieszkania O. i rejestrację samochodu. Świadek czekał za drzwiami sali sądowej. Jednak sąd odrzucił wniosek ojca ofiary.