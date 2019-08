Defilada "Wierni Polsce" w Katowicach. "To uhonorowanie naszego regionu"

W czwartek, 15 sierpnia, ulicami Katowic przejdzie defilada "Wierni Polsce". Weźmie w niej udział 2600 żołnierzy, 185 jednostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków powietrznych.

Defilada "Wierni Polsce" rozpocznie się o godzinie 14 na skrzyżowaniu ulicy Bagiennej z ulicą Lwowską i wyruszy w stronę centrum miasta. Żołnierze z ul. Bagiennej, przez al. Roździeńskiego przejdą na rondo im. Jerzego Ziętka, a następnie na północ aleją W. Korfantego. Rozformowanie wojsk nastąpi na wysokości pętli Słonecznej.

Jak czytamy na stronie internetowej katowickiego urzędu miasta, w defiladzie weźmie udział 2600 żołnierzy, 185 jednostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków powietrznych.

Lądowa część

W pieszej części defilady zobaczymy maszerujących pancerniaków, "specjalsów", spadochroniarzy, marynarzy i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Defilować będą także pododdziały uczelni wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej, a także formacje proobronne i klasy mundurowe.

Oprócz żołnierzy Wojska Polskiego przedefilują również żołnierze wojsk sojuszniczych na co dzień stacjonujący w Polsce, a więc żołnierze: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji.

Na ulicach stolicy aglomeracji śląskiej pojawi się najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponują siły zbrojne RP. Wśród pojazdów, które w Katowicach pokaże Wojsko Polskie, zobaczymy m.in.: czołgi Leopard 2 i kołowe transportery opancerzone Rosomak. Będą samochody ciężarowo-osobowe HMMWV, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta, samobieżne armatohaubice Krab i Dana, moździerze samobieżne Rak, zautomatyzowane wozy dowodzenia Łowcza, pojazdy saperskie Topola oraz samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad, pojazdy Ford 550 z rampą szturmową oraz opancerzone pojazdy M-ATV MRAP, które żołnierze wykorzystują m.in. podczas misji w Afganistanie, oraz wiele innych. Pojawi się także sprzęt wojsk sojuszniczych.

Powietrzna część

Podniebną defiladę rozpocznie tradycyjnie przelot Zespołu Akrobacyjnego "Biało-Czerwone Iskry" w składzie siedmiu maszyn. Następnie pojawią się myśliwce F–16, samoloty TS–11 Iskra, M–28 Bryza, C–295M, C–130, M–346 oraz śmigłowce Mi–2, W–3 Sokół, Mi-17 i Mi – 8. Nie zabraknie także samolotów przeznaczonych do transportu najważniejszych osób w państwie: G550 oraz B737, które przelecą w eskorcie myśliwców.

Utrudnienia

W związku z tymi wydarzeniami do godziny 17 w czwartek zamknięte zostaną następujące ulice: ul. Bagienna od skrzyżowania z ulicą Lwowską do węzła z ul. Murckowską, aleja Roździeńskiego od węzła z ul. Murckowską do ronda im. gen. Jerzego Ziętka, rondo im. gen. Jerzego Ziętka, ul. Chorzowska od ul. Sokolskiej do ronda im. gen. Jerzego Ziętka, aleja Korfantego od ulicy Moniuszki do placu Alfreda, Strefa Kultury (w której odbędzie się piknik wojskowy) oraz Tunel pod Rondem (w dwie strony).

W związku z tym konieczne było zaplanowanie wielu zmian w komunikacji miejskiej. Obejmują one blisko 70 linii autobusowych i 12 tramwajowych w stolicy województwa. Część połączeń została zawieszona, innym skrócono lub zmieniono trasy.

W rejonie zamkniętych ulic nie będzie kursowała komunikacja miejska. Ruch tramwajowy będzie utrzymany na kierunkach od Zawodzia do pl. Wolności oraz od Brynowa w kierunku Zawodzia. Tramwaje jadące ze strony Chorzowa będą zawracały do Chorzowa na pętli na wysokości Stadionu Śląskiego. Koleje Śląskie wprowadziły natomiast dodatkowe bezpłatne przewozy na defiladę.

Zdecydowałem, aby defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbyła się w Katowicach. To szczególny rok stulecia wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego. Chcemy oddać hołd mieszkańcom Górnego Śląska, którzy zdecydowali o tym, że Śląsk stał się częścią Polski. Poświęcali swoje zdrowie i życie, aby zachować swoją tradycję, swoją kulturę, bo "śląskość" to "polskość" poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej

"Szczególne uhonorowanie"

Pokazowi towarzyszyć też będzie piknik wojskowy na terenie Strefy Kultury w godzinach od 15 do 22 oraz uroczyste wręczenie odznaczeń, które odbędzie się o godzinie 12 na placu Chrobrego.

Tegoroczna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego z udziałem m.in. zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta RP Andrzeja Dudy odbędzie się w Katowicach ze względu na przypadającą w tych dniach setną rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego.

- Przeniesienie w tym roku uroczystej defilady z Warszawy do Katowic traktujemy jako wyraz szczególnego uhonorowania zarówno naszego regionu, ale przede wszystkim uczczenia pamięci dziesiątek tysięcy osób, które niejednokrotnie poświęciły życie, by nasza część Górnego Śląska została włączona do Polski – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Źródło: katowice.eu Defilada w Katowicach (obszar wyłączony z ruchu)