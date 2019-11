"Kosmiczny sprzęt" trafił do Katowic. Będzie pomagać dzieciom

Video: Fakty TVN

Wielkie zakupy WOŚP

Rekordowe zakupy po rekordowym finale. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ciągu ostatnich dni podpisała umowy na sprzęt medyczny za ponad 63 miliony złotych. Trafi on do szpitali w kilkunastu polskich miastach. W czasie ostatniego finału udało się zebrać niemal 176 milionów złotych. Co zostało kupione? O tym dziś w "Faktach" TVN o godzinie 19:00.

