Superbohaterowie myją okna w szpitalu. "Dzieci mają wielką radochę"

Spiderman, Superman, Batman i Clown myją w tym tygodniu okna w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach – jednym z największych szpitali pediatrycznych w Polsce.

Niecodzienna ekipa za oknem robi na małych pacjentach duże wrażenie. Dzieci i ich rodzice robią superbohaterom zdjęcia, rozmawiają z nimi, przybijają piątki.

- To dla nas zlecenie inne niż wszystkie. Radość i zdziwienie dzieci za oknem, ich emocje, są fantastyczne. Świetnie, że w taki sposób możemy choć trochę urozmaicić im pobyt w szpitalu – powiedział szef myjącej okna firmy Alpinator Tomasz Żłobiński.

Katowicki szpital, kierując zapytanie o ofertę do film specjalizujących się w myciu okien na wysokościach jako warunek postawił właśnie bajkowy strój ekipy. Musi ona umyć aż 540 okien na 9 kondygnacjach szpitala.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Działa w nim 16 oddziałów szpitalnych i 24 poradnie specjalistyczne. To szpital kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Rocznie placówka na oddziały szpitalne przyjmuje ok. 17 tysięcy pacjentów, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 30 tys. świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym.