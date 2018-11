Gdyby nie oni, potrącona kobieta mogłaby nie przeżyć. Teraz są zagrożeni wirusem HIV

Aby doszło do zakażenia HIV musi być kontakt materiału zakaźnego z miejscem przez które wirus mógłby trafić do organizmu.



Materiałem zakaźnym są:

– krew,

– sperma,

– płyn preejakulacyjny,

– wydzielina z pochwy,

– płyny ustrojowe (płyn mózgowo-rdzeniowy, z jamy opłucnowej, otrzewnowej, maziowy, osierdziowy, owodniowy),oraz każdy materiał biologiczny zawierający widoczną ilość krwi.



Drogi zakażenia to:

– otwarta rana

– błona śluzowa