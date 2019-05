Nawet dwieście na godzinę, pod prąd, na czerwonym. Wiktor się rodzi w eskorcie policji

Video: śląska policja

Policyjna eskorta bmw z chorym chłopcem

09. 08 | 103 na godzinę jechał kierowca bmw z chorym synem, gdy zatrzymali go policjanci. Sprawdzali prędkość, bo mieście trwała akcja "Bezpieczne skrzyżowanie". Gdy zobaczyli małego chłopca, który gorączkował i wymiotował, wsiedli do radiowozu, włączyli sygnały i poprowadzili bmw do przychodni jeszcze szybciej.

