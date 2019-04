Pieszy na autostradzie A4. "Lewym pasem szedł jak po chodniku"





Mknące śląskim odcinkiem autostrady A4 samochody, a na lewym pasie pieszy. Nagranie pokazujące groźną sytuację na drodze otrzymaliśmy na Kontakt 24.

"Szli całą szerokością pasa". Nie żyje troje młodych ludzi Szli... czytaj dalej » 10 kwietnia o poranku pani Małgorzata, Reporterka 24, jechała katowickim odcinkiem autostrady A4. Na wysokości zjazdu w ulicę Mikołowską, na jezdni w kierunku Krakowa zobaczyła coś, czego się nie spodziewała.

- Jechałam do pracy i przyznam, że tego człowieka zauważyłam w ostatniej chwili. W porannej szarówce był niewidoczny. Miał szarą kurtkę i dziwnie się poruszał - relacjonuje kobieta. Autorka nagrania przyznaje, że gdy odtworzyła je po kilku godzinach, nie mogła uwierzyć własnym oczom. - To naprawdę był człowiek. Był słabo widoczny. Jakbym jechała pasem, którym szedł, to mogłabym go potrącić - mówi Reporterka 24.

"Człowiek nie spodziewa się tu pieszych"

Kobieta przyznaje, że o tej porze na drodze ruch był "dość spory". - Człowiek, jadąc autostradą, nie spodziewa się na niej pieszych. A ten pan szedł lewym pasem jak po chodniku, jak gdyby nigdy nic. Autostrada to nie miejsce dla pieszych - podkreśla pani Małgorzata.

