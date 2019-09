Pięć lat temu pożar metanu zabił pięciu górników. Teraz cztery osoby usłyszały zarzuty

Video: tvn24

"Lada chwila zaczynamy wypompowywanie wody z rozlewiska"

13.10 | Ratownicy, próbujący dostać się do górnika, który wciąż jest ok. 600 m. pod ziemią napotkali głębokie na 2 metry rozlewisko. Lada chwila zaczną wypompowywanie wody. Przetransportowano część sprzętu w rejon rozlewiska i lada chwila powinno się rozpocząć pompowanie. Sprzęt jest przenoszony ręcznie, w trudnych warunkach do miejsca, które znajduje się 1,5 km od bazy, dlatego to tak długo trwa. Wypompowanie wody może trwać mniej więcej do 10 godzin.

