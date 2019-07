Tylko 50 kierowców może wjechać na rynek. Inni tracą zawieszenie, tak jak ten z nagrania

50 osób ma piloty, które obniżają słupki na drodze wjazdowej do rynku w Jaworznie. Nikt inny nie wjedzie. Jeśli spróbuje, straci zawieszenie w samochodzie oraz dostanie mandat za złamanie zakazu wjazdu i spowodowanie kolizji. Tak jak kierowca białego busa z nagrania monitoringu. - To kolejny dowód, że infrastruktura to najskuteczniejsza metoda na wyegzekwowanie przepisów. Odkąd mamy słupki automatyczne, rynek opustoszał - mówi urzędnik.