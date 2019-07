0d 78 lat miał prawo jazdy. Wyjeżdżając z parkingu, nie popatrzył w lewo. Nie żyje

Pozostałe informacje

Odtwórz: Przychodziły do księdza pograć przez internet. Prokuraturę zawiadomiła kuria

Kierowca wyjaśniał policjantom, że chciał po prostu przewieźć rodzinę. Zabrał do bmw żonę i wszystkie swoje dzieci, a ma ich... czytaj dalej »

wtorek, 2 lipca

Odtwórz: "Wstrząs. Wyrzuca ludzi do góry. Nic nie widać, nie można oddychać. To najgorsze, co może być"

Wstrząs był. To jest moment, wyrzuca ludzi do góry, pył idzie do góry, nic nie widać, ciężko się oddycha - opowiada górnik,... czytaj dalej »