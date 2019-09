Ksiądz stanie przed sądem, jest oskarżony o molestowanie kilkunastu nieletnich

Miał wykorzystać seksualnie co najmniej 14 dzieci. Ksiądz Kazimierz G. trafił do...

16 zarzutów dla byłego proboszcza za molestowanie seksualne co najmniej czternaściorga dzieci. Ksiądz Kazimierz G. miał wabić dzieci na plebanię i proponować dostęp do internetu. Prokuraturę w jego sprawie zawiadomiła kuria. W czwartek ksiądz trafił do aresztu.

