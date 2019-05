Zajechał drogę i zatrzymał się na szybkiej trasie, bo inny kierowca jechał zbyt wolno

Auto spadło z wiaduktu po wypadku Zderzenie dwóch... czytaj dalej » Rzecz działa się w styczniu na Drogowej Trasie Średnicowej w Gliwicach, jednak dopiero teraz nagranie opublikowała śląska policja.

Przed wjazdem do tunelu "szeryf" wyprzedził samochód, którego kierowcę chciał samodzielnie "zdyscyplinować" za jego zdaniem zbyt wolną jazdę. Zajechał mu drogę i nie bacząc na żadne przepisy, wbrew jakiemukolwiek rozsądkowi, zatrzymał swój pojazd na środkowym pasie.

Centymetry od karambolu

Jak widać na filmie, tym manewrem zaskoczył innych kierowców. Jadący za nimi autobus mija zatrzymane pojazdy na centymetry, zjeżdżając na lewy pas. Nim jechała inna osobówka, która w ostatniej chwili zdołała uniknąć zderzenia, z kolei z tyłu nadjeżdżało kolejne auto, które szczęśliwie zdołało wyhamować i nie uderzyło w tył autobusu.

- W tym przypadku tylko cudem nie doszło do karambolu z powodu zatrzymania się kierowcy na środku ruchliwej drogi, aby "pouczyć" innego kierującego - zauważa Aleksandra Nowara, rzecznik prasowa śląskiej policji.

Bus wjechał w ciężarówkę. Trzy osoby ranne Trzy osoby... czytaj dalej » Gliwiccy policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie samozwańczego szeryfa, zatrzymanie mu uprawnień do kierowania i skierowanie mężczyzny na badania lekarskie.

- Zazwyczaj "szeryfowie" pojawiają się tam, gdzie powstają utrudnienia w ruchu, korki, zwężenia jezdni czy błąd innego kierującego. Frustracja, która wówczas występuje, może stać się ogniskiem zapalnym do wielu ryzykownych, nierozważnych zachowań - mówi Nowara. - Drogowy szeryf próbuje narzucić innym swoją wizję prawomyślności. Często kończy się to bardzo źle. Pamiętajmy, takie reakcje, to zachowania niedopuszczalne, łamiące wszelkie normy prawne. Za bezpieczeństwo na drogach odpowiadamy wszyscy, ale wszelkie niebezpieczeństwa i egzekwowanie przepisów, to zadania dla odpowiednich służb, w tym przede wszystkim policji - przypomina Nowara i apeluje do świadków tego typu zachowań, by zgłaszali je organom ścigania.