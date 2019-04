Klient nie zdołał jej obronić, ochrona była za pół godziny. "Zamknęłam sklep i rozpłakałam się"





- Wszedł od razu za ladę. Kojarzyłam go. Powiedziałam, masz stąd wyjść, tu nie wolno wchodzić. Złapał mnie za włosy i przyłożył mi pistolet do głowy - opowiada ekspedientka. 70-letni klient próbował ją bronić, ale jak dostał pistoletem w twarz, wyszedł ze sklepu i wezwał policję. Ekspedientka nacisnęła pilota przy kluczach, wzywając ochronę. Przyjechali za pół godziny. Do tego czasu ona sama uwięziła napastnika.

- Dopiero zaczynałam pracę, miałam dostawę. Wykładałam spokojnie towar i wtedy on wszedł, od razu za ladę - opowiada pani Magdalena, ekspedientka.

- Dopiero zaczynałam pracę, miałam dostawę. Wykładałam spokojnie towar i wtedy on wszedł, od razu za ladę - opowiada pani Magdalena, ekspedientka.

Rozpoznała go, już kiedyś widziała go w swoim sklepie.

- Powiedziałam, że ma stąd wyjść, bo tu nie wolno wchodzić. No to złapał mnie za włosy, wykręcił rękę i przyłożył mi pistolet do głowy.

Zaczęła się szarpać. Nacisnęła pilot przy kluczach, wzywający ochronę.

Wtedy do sklepu wszedł 70-letni Tadeusz, który wcześniej kupił u pani Magdaleny dwa piwa i był za sklepem.

Obrona

- Usłyszałem krzyk ratunku, pomocy, pobiegłem. Nie myślałem, to był instynkt - opowiada pan Tadeusz. - Napastnik trzymał ekspedientkę za gardło, w drugiej ręce miał pistolet. Rozerwałem ich, ale dostałem tym pistoletem w głowę. Od drzewa się odbiłem i na ulicę. Dobrze, że auta nie jechały.

Pani Magdalena: - Myślałam, że bardziej będzie mnie bronić. Ale jak sprawca go uderzył, on wyszedł i wezwał policję.

Ściślej: zadzwoniła znajoma pana Tadeusza, którą o to poprosił, bo akurat tamtędy przechodziła.

- Minęły dwie - trzy minuty i przyjechali policjanci. Nie wiem, jak oni otworzyli drzwi - mówi pan Tadeusz.

Otworzyli, bo klucze miała Magdalena i była już na zewnątrz.

- Sprawca zażądał od ekspedientki, aby zamknęła sklep od środka. Pani wykonała polecenie, ale nie po myśli napastnika. Wybiegła ze sklepu, przy okazji zamknęła drzwi od zewnątrz, tym samym uwięziła sprawcę rozboju - potwierdza Marek Słomski, rzecznik policji w Gliwicach.

Drugie życie

A tak opowiada o tym pani Magda: wzięłam klucze i powiedziałam, że zamknę sklep. Chciałam go uspokoić, żeby mnie puścił. Podeszłam do drzwi i jak już zamknęłam, jak zobaczyłam, że się już uspokoił i poszedł sobie brać pieniądze, otworzyłam szybko sklep, wyszłam, zamknęłam go w sklepie i rozpłakałam się. Nie umiałam nic z siebie wykrztusić. Wiedziałam, że on już nie wyjdzie, że policja przyjedzie i się wszystko skończy.

- Stwierdziłam, że jeżeli nie strzelił na początku, no to już we mnie nie strzeli, dlatego tak odważnie postąpiłam. Dostałam drugie życie. Poprosiłam szefa, żebym była z kimś na zmianie, żebym nie była sama, bo się boję.

Atrapa

Policja obezwładniła napastnika. To 36-letni mieszkaniec Gliwic. Nie miał przy sobie broni. Po oględzinach policjanci znaleźli ją na zapleczu. - Była to atrapa, do złudzenia przypominająca broń palną. Pistolet na kulki, ale nie posiadał magazynku - mówi Marek Słomski.

Za rozbój grozi 36-latkowi od dwóch do dwunastu lat więzienia. Wcześniej był karany za inne przestępstwa.

Pani Magdalena: ochrona przyjechała za pół godziny.