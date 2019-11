Jedna miała zagadywać seniorów, druga plądrować mieszkania. Zarzuty i areszt

Dzwoniła do drzwi przed południem, by mieć pewność, że młodsi członkowie rodzin będą w szkole albo w pracy. Gdy otwierał starszy człowiek, przedstawiała się jako pracownica jakiejś instytucji. Zagadywała lokatora, wtedy jej wspólniczka penetrowała mieszkanie. Tak - wedle policji - działały dwie kobiety podejrzane o kradzieże mieszkaniowe. Nie przyznają się do winy.

- Zawsze były to starsze, samotne osoby - mówi podinspektor Marek Słomski, rzecznik gliwickiej policji.

Jak opisuje, praca operacyjna doprowadziła policjantów także do Częstochowy, ale na tych dwóch miastach - twierdzi - sprawa może się nie skończyć.

- Podejrzane najprawdopodobniej działały nie tylko w województwie śląskim, mamy informacje, że także w małopolskim i łódzkim - podkreśla Słomski.

Kobiety nie przyznają się do zarzutów kradzieży.

Przychodziły zawsze przed południem

Na razie wiadomo o kilku okradzionych mieszkaniach i łupach o łącznej wartości 200 tysięcy złotych.

W mieszkaniach podejrzanych kobiet policjanci znaleźli złotą biżuterię, złote, srebrne i okolicznościowe monety oraz gotówkę. Ustalają, do kogo należą. Już zgłosili się pierwsi właściciele.

Sposób działania podejrzanych policjanci odtworzyli na podstawie opisów osób pokrzywdzonych. - Modus operandi był zawsze podobny. Jedna z kobiet dzwoniła do drzwi swoich ofiar przed południem, by mieć pewność, że młodzi mieszkańcy będą w szkole albo w pracy - opowiada Słomski.

Gdy drzwi otwierała starsza osoba, kobieta przedstawiała się jako pracownica instytucji zaufania publicznego: ośrodka pomocy społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obiecywała dofinansowanie emerytury.

Miał to być sposób na odwrócenie uwagi mieszkańca, by do lokalu mogła wejść druga kobieta i spenetrować inne pomieszczenia, przeszukiwać szafy.

- Zdarzało się, że lokator do samego końca rozmawiał z oszustką w jednym pokoju i w ogóle się nie zorientował, że w drugim pokoju ktoś był. Dopiero po wyjściu złodziejek odkrywał brak cennych przedmiotów - mówi Słomski.

Mają czystą kartotekę

Podejrzane mają 42 i 54 lata. Nigdy dotąd nie były karane ani notowane w policyjnych kartotekach.

W środę śledczy wystąpili o tymczasowy areszt dla obu kobiet. Sąd w Gliwicach przychylił się do wniosku.

Gliwiccy policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.