Miał zabić młodego piłkarza nożem w Katowicach. I na długo przepadł. Był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Zatrzymali go 15 miesięcy po zabójstwie, gdy pakował narkotyki na ciężarówkę w Hiszpanii. Dariusz N. dzisiaj został przewieziony do Warszawy, czeka na konwój do Katowic.

36-letni Dariusz N., podejrzany o zabójstwo młodego piłkarza, został przekazany stronie polskiej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. N. był ścigany ENA od grudnia 2016 roku. Podejrzany o zabójstwo 19-latka w Katowicach wpadł w Katalonii. Z ładunkiem narkotyków Dariusz N.,... czytaj dalej »

Dzisiaj przetransportowano go samolotem do Warszawy.

- Prokurator bezzwłocznie podjął działania w celu przetransportowania go do Katowic, gdzie po przesłuchaniu zostaną mu ogłoszone zarzuty - powiedziała nam Marta Zawada-Dybek, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Katowicach.

Wobec podejrzanego zastosowany jest tymczasowy areszt na 14 dni od przekazania stronie polskiej, czyli od piątku.

Dwa śmiertlene ciosy

Dariusz N. podejrzany jest o zabójstwo przy użyciu noża, do którego doszło 21 sierpnia 2016 roku w Katowicach.

1 sierpnia 2016 roku nad ranem 19-letni Dominik wracał z ojcem z klubu muzycznego. Na ulicy 3 Maja w Katowicach, nieopodal dworca kolejowego i galerii handlowej, posprzeczali się z grupą obcych mężczyzn. W grupie tej miał być Dariusz N.

Dominik dostał dwa śmiertelne ciosy nożem w klatkę piersiową. Bezpośrednio po tym zdarzeniu policjanci zatrzymali kilka osób. Dariusz N., który według posiadanych przez śledczych informacji oraz zabezpieczonych nagrań z monitoringu zadał 19-latkowi śmiertelne rany, nie został zatrzymany ani nie zgłosił się na policję.

Sos pomidorowy z marihuaną

W trakcie prowadzonej sprawy poszukiwawczej policjanci z Katowic ustalili, że poszukiwany - chcąc uniknąć zatrzymania - przemieszczał się po wielu krajach Europy, między innymi po Niemczech, Holandii, Czechach, Irlandii oraz Hiszpanii.

W Perafort w Katalonii namierzyli go policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a do zatrzymania doszło - jak informują funkcjonariusze - dzięki monitorowaniu ruchów poszukiwanego i ścisłej współpracy Komendy Głównej Policji z katalońskimi stróżami prawa.

Do zatrzymania Dariusza N. doszło w momencie załadunku dużej przesyłki na ciężarówkę wynajętą z firmy przewozowej. Przesyłka przygotowana przez poszukiwanego miała trafić do Polski. Na dwóch paletach znajdowały się puszki z sosem pomidorowym, a w nich ukryta była marihuana. W 63 puszkach znaleziono 20 kilogramów narkotyków o wartości rynkowej w Polsce ponad 140 tysięcy euro, a także wagę do ważenia narkotyków, urządzenie do pakowania próżniowego, nowe puste puszki, folie do pakowania i etykiety.

Zdradził go tatuaż klubowy

W chwili zatrzymania N. miał przy sobie dokumenty tożsamości na różne dane osobowe. Policjanci znaleźli przy nim także umowę z kliniką w Czechach, gdzie za kilka dni miał poddać się pełnej operacji plastycznej razem z przetoczeniem krwi. Oznacza to, że dla policji po prostu by zniknął.

Już inaczej wyglądał, zapuścił włosy i brodę. Został jednak szybko zidentyfikowany dzięki charakterystycznemu tatuażowi na ramieniu, identyfikującemu go z jednym ze śląskich klubów piłkarskich.

Nie stawiał oporu i wydawał się zaskoczony zatrzymaniem. Przedstawił się innym imieniem i nazwiskiem, okazał też polski dowód osobisty na dane osoby pochodzącej z województwa lubuskiego.